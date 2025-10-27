Ces mini maisons futuristes livrées « clé en main » débarquent en Europe

Design, domotique et installation en seulement 30 jours : la société espagnole Caslua Import lance une tiny house futuriste prête à poser, qui fait rêver les amateurs d’habitat minimaliste.

Une habitation modulable de Caslua de nuit.
Avec Caslua, il est possible d'obtenir une mini maison modulable et moderne à la fois. Crédit photo : Caslua sur Instagram

Envie d’une mini-maison prête à poser dans votre jardin ou sur un terrain ? La société espagnole Caslua Import SL, basée en Galice, propose cette petite maison modulaire futuriste livrée clés en main, ainsi que plusieurs autres modèles. Dans cet article publié sur la sexta (presse espagnole), l’entreprise est présentée comme très innovante. Et, ces petites maisons sont déclinées avec différentes surfaces, modulables, domotisées et installables en un mois à peine, elles redéfinissent notre vision du logement compact. En France, et selon Legifrance, elles entrent dans la catégorie Habitation Légère de Loisirs (HLL) et restent soumises à autorisation : permis d’aménager ou déclaration préalable selon la taille.

Mais cette contrainte administrative ne freine en rien l’engouement pour ces tiny houses design, qui séduisent par leur confort moderne et leur simplicité d’installation. Et, on comprend pourquoi : en une trentaine de jours, Caslua Import transforme un simple terrain en espace de vie complet, connecté et lumineux. Si j’avais un terrain libre à Réau, je me laisserais bien tenter par cette capsule design ! En attendant, je vous la présente !

Une mini habitation modulaire.
L’un des modèles de mini-habitations modulaires de Caslua. Crédit photo : Caslua

Et, si votre jardin devenait une maison en 30 jours ?

Avec son allure venue d’un film de science-fiction, cette capsule habitable séduit dès le premier regard. Son design épuré, ses grandes baies vitrées et sa terrasse intégrée lui donnent un charme résolument contemporain. Et, à l’intérieur, rien n’a été laissé au hasard : une cuisine équipée, une salle de bain avec bain à remous (oui, vous avez bien lu !), un espace nuit astucieusement aménagé et même des rideaux pilotables à la voix. Un des modèles présentés lors d’une exposition espagnole offre 38 m² parfaitement optimisés, avec des finitions haut de gamme et une domotique complète. Caslua Import vend plusieurs variantes de cette maison, certaines autonomes en énergie, d’autres plus compactes pour un usage secondaire ou touristique.

Une mini maison sur la plage.
Caslua propose des modules d’habitation allant jusqu’à 38 m², modernes, confortables et domotisés. Crédit photo : Caslua

Ce qu’il faut retenir

Caractéristiques Détails
Entreprise Caslua Import SL (O Grove, Espagne)
Superficie disponible De 13 m² à 38 m² selon modèle
Prix estimé De 25 000 à 80 000 € selon options
Livraison / installation Environ 30 jours
Équipements Cuisine, bain à remous, domotique, terrasse
Version spéciale Modèle « Tipi » pour les plus audacieux
Usage Résidence légère, maison d’hôtes, logement secondaire

Une alternative européenne rassurante

Soyons honnêtes : commander une maison sur Amazon ou un site chinois, ça fait toujours un peu réfléchir… Caslua Import, elle, joue la carte de la proximité européenne : fabrication en Chine certes, mais importation, contrôle et distribution assurée depuis l’Espagne. Cela signifie conformité avec les normes européennes de sécurité et un interlocuteur local si besoin. De plus, comme le souligne cet article publié dans 20minutos, c’est aussi une réponse directe à la crise du logement : des logements modulaires, accessibles, rapides à installer, et surtout évolutifs. Vous pouvez en connecter plusieurs pour créer un ensemble de maisons capsules ou une base de loisirs complète.

 

Vous pouvez retrouver cette petite maison modulaire futuriste sur le site de Caslua Import. Vous y découvrirez aussi les autres modèles, y compris le fameux tipi métallique, clin d’œil audacieux à l’habitat nomade. Et vous, seriez-vous prêt à troquer votre maison classique pour cette capsule du futur ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

