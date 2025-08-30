Coleman 13 B, une étonnante caravane avec auvent qui coute moins de 8 600 €

Taillé pour les grandes aventures en famille, le Coleman 13B 2025 est la caravane idéale pour vous convertir en campeurs sans vous couper un bras. Avec son attelage d’un peu moins de 1200 kg, elle est facile à tracter et se relie à tous les types de véhicules du SUV à la citadine, un argument qui devrait séduire les néo-campeurs après son mini-prix. Avec ses lits superposés et son lit Queen-size, voyager en famille devient possible dans une caravane compacte sans sacrifier le confort. Le lit supérieur se plie pour transformer votre espace de couchage double en banc plutôt confortable. À vous liberté et légèreté sur les routes.

Un aménagement intérieur qui optimise l’espace

Qui a dit que vous devriez faire l’impasse sur une cuisine avec rangement ? Dans cette petite caravane, la cuisinière cède la place à une plaque à induction, un lavabo, des coffres de rangement et un petit frigo qui se remarque à peine. Au-dessus de l’espace de cuisson, le micro-onde cohabite avec un coffre et l’air conditionné. Un peu plus à droite, le lit Queen-size n’attend que vous et peut-être aussi vos effets dans ses espaces de rangements intégrés sous-lit. Et si vous êtes comme moi du genre à ne jamais complètement déconnecté, la prise USB A et C au coin des lits devrait particulièrement vous ravir. Rien à dire, cette caravane est à l’image de l’iconique marque Coleman, parfaite pour les aventures de plein air.

Petite, mais tout de même élégante

Pour vous, les vacances ne riment pas seulement avec soleil ? Le Coleman 13 B vous permet de rester bien au chaud l’hiver avec sa cheminée électrique. Cette dernière peut aussi simplement ajouter une pointe d’élégance à l’ambiance intérieure. Même si ce modèle a été conçu pour être entièrement électrique, il possède un système Solarflex pour une autonomie totale sur les routes. Pour atteindre le toit pour l’entretien de votre habitacle, la caravane est équipée d’un récepteur Lippert sur le côté pour fixer une échelle. Avec une hauteur sous plafond hauteur de 6′6″ soit 2, 1 m environ, vous n’avez pas besoin de vous baisser à l’intérieur.

De nombreuses autres fonctionnalités conviviales

L’auvent de 2,44 m et l’éclairage extérieur LED permettent de profiter pleinement de la vie dehors, de jour comme de nuit. Vous craignez d’abîmer le carrosse de votre caravane sur la route ou sur un emplacement de parking ? Ce modèle possède une caméra de recul pour des manœuvres sécurisées. La porte à charnière à friction de la caravane en plus d’être ergonomique est beaucoup plus solide que les portes à charnières traditionnelles.

Et la douche ? Pas très grande, mais assez haute, elle possède juste ce qu’il faut d’espace pour un minimum de confort pour tous. Plus d’informations sur rv.campingworld.com. Prêt à débourser 9 999 dollars, soit 8 566 € pour ce modèle ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .