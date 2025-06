Combeing propose des kits à moins de 3000 € pour transformer un utilitaire en van aménagé

Transformer son utilitaire en van cosy, sans scier du contreplaqué ni passer ses week-ends à suer dans le garage ? J’ai le projet secret d’aménager un van pour mes futures escapades avec mon mari et mes chiens ! Alors, je regarde ce qui se fait, pour m’éviter quelques weekends de bricolage. Je vous livre dans cet article, une possibilité, grâce aux kits d’aménagement amovibles Combeing, proposés à partir de 2 937 € pour le modèle avec soute, et 3 160 € pour le modèle Sport/Homely avec rangements. Disponibles sur combeing.fr, ces kits ultra-modulables sont compatibles avec plus de 300 modèles de véhicules : de l’iconique Transporter au discret Kangoo, en passant par les grands fourgons comme le Ducato ou le Master. Et, le petit plus ? Ils s’installent sans outil, en 5 à 10 minutes. En bref, c’est l’option parfaite pour ceux qui rêvent de vanlife sans sacrifier leur voiture de tous les jours. Présentation.

Le kit Sport/Homely : plus de rangements que dans ma chambre d’ado

Vous aimez tout avoir sous la main, même en vadrouille ? Le kit C2 – Sport/Homely est fait pour vous. Ainsi, il propose 563 litres de rangement, une banquette pour les apéros à deux, une table pour les repas et un couchage de 158 × 184 cm, extensible à 210 cm avec l’option Maxi-lit. Autant dire qu’on y dort mieux que dans certaines chambres d’hôtel bon marché. En mode jour, tout est accessible et fonctionnel, et le passage en mode nuit se fait en quelques gestes. Pas de moteur, pas de grincements : juste un matelas confortable et un ciel étoilé en prime. Côté prix, il démarre à 3 160 €, mais vous pouvez ajouter des options comme la glacière, la dînette ou le lit géant. De quoi personnaliser son cocon roulant à son image, sans mettre les mains dans la sciure.

Le kit avec soute : pour les sportifs, les geeks ou les parents organisés

Avec son espace de 344 litres de rangement et sa soute de 55 × 40 cm, ce kit est pensé pour ceux qui trimballent plus que leurs rêves dans leur van : skis, guitare, poussette ou drone… il y a de la place pour tout. Le passage en mode nuit est identique : 158 × 184 cm de couchage, extensible aussi à 210 cm. En journée, on retrouve la même configuration que le modèle Homely : banquette, rangements et table, avec une ambiance un peu plus « sportive » dans l’âme. Moins de volume de rangement, certes, mais une meilleure adaptabilité aux équipements encombrants. Et, le tarif commence à 2 937 €, ce qui en fait une option un peu plus accessible.

Ce qu’il faut retenir : comparaison rapide des deux modèles

Modèle Prix à partir de Volume de rangement Couchage Particularité Sport/Homely 3 160 € 563 L 158×184 cm (210 cm en option) Rangement XL Avec soute 2 937 € 344 L + soute 158×184 cm (210 cm en option) Soute pour matos

Une installation express et une modularité bien pensée

Ce qui m’interpelle le plus, c’est la facilité d’installation : même sans expérience en bricolage, il est possible de transformer un fourgon en van aménagé fonctionnel. Le kit se range facilement quand on ne l’utilise pas, sur une plaque de stockage format palette Europe. Et, surtout, on peut adapter la configuration : double banquette pour la lecture, lit solo pour les siestes express ou cuisine à l’avant pour préparer son café au lever du soleil. Et, comme tout est amovible, pas besoin de faire une croix sur le contrôle technique ou sur une utilisation mixte du véhicule.

Il faut juste prévoir un sous-plancher pour assurer la stabilité du kit… ou quelques cales malignes si on veut improviser. Et vous, prêt(e) à transformer votre utilitaire en van douillet sans tout démonter ? Avec Combeing, à partir de 2 937 €, l’aventure devient (presque) plug & play ! Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !