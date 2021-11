Comment trouver un terrain pour installer une tiny house ?

Depuis quelques temps, un nouveau mode de vie s’est emparé du marché de l’immobilier. Plus écoresponsable et moins chère, la tiny house séduit de plus en plus de nouveaux propriétaires.

Et il est primordial de savoir à l’avance où l’on souhaite installer sa petite maison en toute tranquillité. Mais ce n’est pas toujours évident de trouver le terrain idéal… Voici donc 4 façons de trouver où poser sa tiny house !

Le camping

Là, vous avez le choix de vivre isolé ou bien proche de vos voisins. Tout comme pour un mobil-home, certains campings acceptent de louer ou de vendre leur terrain afin d’y installer une tiny house. Que ce soit au bord de la mer où dans les montagnes, de plus en plus de campings sont ouvert durant toute l’année.

Cette option comporte deux principaux avantages:

La sécurité: en vous installant dans un camping, vous bénéficierez d’ un lieu totalement sécurisé sans risque de vol ou autre.

sans risque de vol ou autre. Vous pourrez raccorder votre tiny house au réseau électrique ou le réseau d’eau aisément ! En ce qui concerne le prix, celui-ci variera en fonction du camping que vous choisirez pour installer votre nid douillet.

Trouver des propriétaires ayant comme projet de prêter leur jardin

Le site pretersonjardin.com a été crée afin que des particuliers puissent prêter un bout de terrain à d’autres particuliers pour y jardiner.

Il propose désormais une nouvelle option: la rubrique « tiny house ». Elle permet à des personnes de proposer un bout de leur jardin pour y installer une tiny house cherchant désespérer un terrain. Alors que vous soyez à la recherche d’un endroit ou poser votre maison où que vous ayez envie de proposer votre jardin, rendez-vous sur le site !

Le gamping

Tout comme l’option précédente, le gamping fonctionne sur le principe de la mise en relation entre particuliers; c’est la contraction de « garden » et de « camping », et cette option est très prisée des campeurs annuels. Un site dédié à ce concept, gamping.fr, permet de mettre en relation des particuliers propriétaires d’un grand jardin et ceux désirant planter leur tente autre part que dans un camping.

L’inscription est bien entendu gratuite, vous ne serez facturé que si le propriétaire du jardin accepte votre demande. L’inconvénient de ce concept pour les propriétaires de tiny house est que la location est rarement à moyen et long-terme. Vous pouvez dans la plupart du temps louer ce terrain que pour une période définie par le propriétaire. De ce fait, les tarifs se font à la nuitée et non à la semaine et au mois. Les prix du gamping pour les propriétaires de tiny house peut donc atteindre 600 euros par mois sans aucun raccordement…

La location et l’achat

Ces options restent les plus fréquemment choisies lors de l’achat d’une tiny house. En effet, l’achat ou la location d’un terrain restent l’option les plus simples et les plus connues. Parlons d’abord de la location: pour ce qui est du prix, tout dépendra du terrain et de plusieurs de ses critères: sa superficie, son raccordement, sa facilité d’accès et bien sûr sa situation géographique. En fouillant bien, vous pouvez même trouver un terrain à louer gratuitement, mais ces annonces sont très rares.

Pour l’achat d’un terrain, il vous absolument connaître toutes les lois concernant l’installation d’une tiny house. En fonction du lieu que vous choisirez, les lois peuvent varier, donc restez vigilants.