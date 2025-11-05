Dashaway eRC, une tente de toit solaire pour transformer une Tesla en mini camping-car

Le marché ne manque pas d’offres en matière de tente de toit, mais je dois avouer que la Dashaway eRC est unique en son genre de par son design aérodynamique et ses accessoires dignes d’un véritable micro camping-car. Conçue par Wheelhome, cette tente de toit solaire a de quoi impressionner les adeptes de camping. D’ailleurs, Stephen Wheeler, fondateur de l’entreprise britannique et passionné de Tesla, la présente comme une alternative aux tentes de toit classiques souvent incompatibles avec les courbes élégantes de la Model 3. Il a alors imaginé une capsule qui, au lieu d’être encombrante, arbore une conception épousant parfaitement les lignes de la voiture.

Une conception sur mesure pour la Tesla Model 3

La Dashaway eRC se fixe à l’aide de barres de toit et d’un support arrière. Affichant environ 150 kg sur la balance, elle impressionne par son aménagement intérieur pour le moins ingénieux. Grâce à sa conception relevable, la tente propose une hauteur suffisante pour transformer l’arrière de la Model 3 en un espace de vie confortable. Il est notamment question d’un canapé deux places convertible en lit pour deux personnes adultes. Wheelhome a aussi prévu des étagères modulables, un mini coin lavabo et même des rangements dissimulés. L’alimentation électrique est assurée par une station de recharge mobile. Celle-ci est transportée dans la voiture et transférée dans la tente à l’arrivée.

Un intérieur pensé pour le confort

À noter que cette source d’alimentation portable de la Dashaway eRC permet d’alimenter des appareils comme un four à micro-ondes, une plaque à induction ou un air fryer. La marque britannique a prévu un système électrique qui permet de recharger la Tesla tout en alimentant les équipements du module. Pour valider son concept, Stephen Wheeler a parcouru plus de 5 600 km à travers l’Europe avec une Tesla Model 3 équipée de la tente. Au cours de ce périple, il a relevé une consommation énergétique moyenne de 191,4 Wh/km, soit une autonomie de près de 390 km avec une Model 3 Long Range à deux moteurs.

Une remorque pour mieux répondre aux besoins

Malgré l’enthousiasme suscité lors de salons spécialisés, la Dashaway eRC n’a pas encore généré de commandes, probablement en raison de son prix qui dépasse les 25 000 €. Face à cette situation, l’entreprise britannique a développé une version remorque : la Dashaway eCT. Ce modèle conserve l’esprit du eRC tout en s’adaptant à une plus large gamme de véhicules. Il pèse 340 kg et offre davantage de fonctionnalités grâce à son châssis indépendant.

Il est notamment équipé d’une batterie lithium, d’un onduleur, d’un réfrigérateur à compresseur de 18 L, d’un système d’eau avec pompe électrique et d’un réservoir de 10 L. Sa présentation officielle est prévue pour février 2026. Son prix de départ serait de 26 225 £ (environ 29 900 €). Plus d’infos : wheelhome.co.uk. Cette tente de toit pourrait-elle se retrouver sur votre véhicule prochainement ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .