Eco Tiny House dévoile une étonnante petite maison sur roue avec un aménagement inversé

Si vous aimez découvrir de nouvelles tiny houses, vous êtes au bon endroit ! Les tiny houses, sur NeozOne, on adore vous en parler, la preuve dans cette rubrique ! Et, si vous pensiez avoir tout vu en matière de petites maisons sur roues, attendez de découvrir The Tiny Getaway, une petite maison roulante au plan totalement inversé. Eh oui, ici, le salon se trouve à l’étage et la chambre en bas, une configuration pour le moins surprenante ! Proposée à partir de 55 756 € et disponible en Europe via Eco Tiny House, elle se distingue par son design audacieux et ses finitions en bois traité thermiquement. Faisons ensemble, le tour du propriétaire !

Un extérieur chaleureux et compact

Sur l’une des images fournies par Eco Tiny House, on découvre une élégante façade en bois traité thermiquement, posée sur une remorque double essieux. À cela s’ajoute un toit en métal incliné et un mur arrière en acier, afin d’allier charme rustique et robustesse moderne. L’ensemble reste compact par rapport aux standards nord-américains, certaines tiny houses dépassent les 12 mètres, mais il se montre déjà généreux pour les modèles européens. Avec sa terrasse optionnelle qui prolonge l’espace de vie, on imagine très bien prendre son café du matin sur la petite table extérieure, entouré de bottes de paille comme sur la photo. Un décor bucolique qui donne immédiatement envie de s’évader du quotidien.

Un intérieur fonctionnel et astucieux

Une autre image, de l’intérieur cette fois, illustre parfaitement l’atout majeur de la Tiny Getaway : son côté pratique. En entrant, on trouve une cuisine étonnamment complète pour une maison sur roues : four, plaques à induction, évier, lave-vaisselle et rangements en pagaille. Ajoutez à cela un plan de travail convivial, parfait pour poser croissants et jus d’orange au petit déjeuner. Et puis, détail qui change tout : le salon est installé à l’étage, accessible par un escalier intégrant des rangements. On y retrouve un canapé, une petite table et quelques assises supplémentaires. Juste en dessous, une chambre secondaire avec lit double profite de cet aménagement malin, malgré un plafond un peu bas. De quoi proposer un espace intime aux invités ou aux enfants.

Ce qu’il faut retenir de la Tiny Getaway

Salon en hauteur : une inversion astucieuse qui surprend, mais séduit.

Cuisine complète : rare dans ce type d’habitat, avec four, induction et lave-vaisselle.

Deux chambres : dont une en rez-de-chaussée, idéale pour éviter les escaliers.

Isolation et confort : chauffage au sol et climatisation réversible inclus.

Autonomie possible : version hors réseau avec panneaux solaires en option.

L’aménagement inversé : une vraie bonne idée ?

Placer le salon en haut et la chambre en bas n’est pas qu’une fantaisie esthétique. Cela permet d’offrir un espace convivial sous les toits, baigné de lumière, tout en libérant le rez-de-chaussée pour des espaces fonctionnels et pratiques, comme la cuisine, la salle de bain et une chambre supplémentaire. Reste à voir si ce renversement d’habitudes séduira les futurs acquéreurs.

En résumé, The Tiny Getaway d’Eco Tiny House réussit le pari de bousculer les codes avec son aménagement inversé et son design soigné. Mais, seriez-vous prêt à troquer votre salon du rez-de-chaussée contre un coin cosy perché à l’étage ? On adore vous lire ! Alors si le sujet vous inspire, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !