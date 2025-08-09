Ecocapsule : êtes-vous prêt à vivre dans cette tiny house du futur, autonome en énergie ?

Qui n’a jamais eu envie d’un « retour aux sources » ou de vivre d’amour et d’eau fraîche ? Pas moi, je vous rassure, c’est mon rêve absolu : un coin de campagne, un peu de Wi-Fi pour bosser, mon mari, mes toutous, et rien d’autre autour ! Imaginez maintenant vivre dans un habitat autonome en énergie, au design ovoïde digne d’un film de science-fiction, capable de vous suivre partout, même au milieu du désert ou sur une plage isolée. Le rêve, non ? Eh bien, c’est exactement ce que propose l’Ecocapsule, conçue par le studio slovaque Nice Architects (aujourd’hui Nice&Wise). Proposée à partir de 79 900 € (hors frais de transport, comptez environ 2 100 € pour New York ou 3 600 € pour Oakland), cette micro-maison combine panneaux solaires, éolienne, récupération d’eau et isolation thermique pour vivre hors réseau sans sacrifier le confort. Et, si l’investissement peut sembler conséquent, dites-vous que c’est aussi l’assurance de ne plus payer de loyer ni d’électricité ni d’eau. Un bon plan absolu si vous avez l’idée de tout plaquer ! Présentation.

Une maison-œuf qui cache bien son jeu

Avec ses 4,5 mètres de long pour 2,4 mètres de large et 2,5 mètres de haut, l’Ecocapsule n’a rien d’un palace et pourtant, elle sait confortablement accueillir deux adultes. À l’intérieur, on trouve un lit double pliable, une kitchenette avec eau courante, une douche, un WC compostable, plusieurs rangements et même un espace de travail modulable. Elle est équipée de panneaux photovoltaïques (jusqu’à 2,8 kWc selon les versions), d’une éolienne de 750 W, et d’une batterie permettant jusqu’à 4 à 7 jours d’autonomie sans vent ni soleil. Côté eau, elle collecte pluie et rosée, les filtre via UV et cartouches, et les stocke dans ses réservoirs. Je vous dis que c’est elle, qu’il me faut !

Un concept pensé pour durer partout

L’Ecocapsule n’est pas seulement un habitat nomade pour travailleur nomade en quête d’aventure. Elle peut aussi servir de station de recherche, d’abri humanitaire ou de pop-up hôtel écolo. Elle se transporte facilement : sur remorque, dans un conteneur maritime, en hélicoptère et même tiré par des chevaux, ou des chameaux dans le désert ! (si, si, c’est possible). Son corps en acier, fibre de verre et aluminium résiste aux intempéries et son isolation thermique assure un confort par tous les temps. Bien entendu, son design est optimisé pour capter un maximum d’énergie et d’eau. Elle est quand même très futuriste, non ?

Et, si on voyait plus grand ?

La société propose aussi des modèles Box et XL. Le premier, plus spacieux (environ 8 × 3 m), embarque 9 kWc de panneaux solaires et une batterie de 25,6 kWh, à partir de 55 000 €. Le second, pensé pour une famille de 4, offre 400 litres d’eau, un chauffage à pile à combustible et une filtration HEPA, pour approximativement 130 000 €. De quoi s’installer confortablement hors réseau, tout en restant mobile. On est loin de la cabane en bois au fond du jardin.

Alors, coup de cœur ou gadget pour privilégiés ?

Difficile de trancher. L’Ecocapsule séduit par son autonomie, sa polyvalence et son look unique. Mais, à ce tarif, elle reste un investissement ciblé, réservé à ceux qui veulent vraiment vivre autrement ou qui ont un projet bien précis. En tout cas, si un jour, vous me croisez en train de siroter un café dans ma capsule au bord d’un lac, n’hésitez pas à venir frapper à la porte. Qui sait, il restera peut-être une tasse pour vous. Plusieurs moyens sont à votre disposition pour contacter l’entreprise, située en Slovaquie :

Site officiel : ecocapsule.sk

Adresse : Moyzesova 4, 811 05 Bratislava, Slovaquie

E-mail : info@ecocapsule.sk

LinkedIn – X – Facebook – YouTube

Alors ? Seriez-vous prêt à investir près de 80 000 € pour vivre partout sans facture d’eau ni d’électricité ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !