En Meurthe-et-Moselle, une tiny-house fait office de billetterie pour la Compagnie des Bateaux de Metz

Les deux mots « tiny house » sont presque devenus des mots du langage courant tant ces petites maisons commencent à prendre de la place dans notre paysage… Rappelons que ce concept apparaît aux Etats-Unis comme solution d’urgence pour reloger ceux qui ont tout perdu après l’Ouragan Katrina en 2005. Cinq ans plus tard, en 2010, elles arrivent en France avec les principes suivants : optimiser l’espace, gagner en sobriété, utiliser des matériaux écologiques… Et évidemment faire baisser les coûts par rapport à une maison traditionnelle. En Meurthe-et-Moselle, nous avons découvert Tiny house l’Essentiel, une entreprise familiale spécialisée dans la construction d’habitat léger à ossature bois. Et vous allez pouvoir découvrir la Maison des Bateliers, une tiny-house réinventée en billetterie pour la Compagnie des Bateaux de Metz… Présentation.

Tiny House l’Essentiel c’est qui ?

Cette entreprise familiale utilise les techniques héritées des maisons à ossature bois et réalise les constructions sur mesure. Vous ne trouverez donc pas de catalogue de l’entreprise, mais de jolis exemples de leurs réalisations… Tiny House l’Essentiel s’engage également à travailler avec des acteurs et des matériaux locaux. L’entreprise, c’est d’abord Romain formé par les compagnons du devoir, qui a travaillé 20 ans dans une entreprise de couverture, charpente et construction bois… Il est passionné par les habitats alternatifs et se lance en 2019. Et, c’est aussi Antoine, technicien en construction navale qui a peu à peu évolué vers la profession de dessinateur-projeteur puis de chargé d’affaire. Il rejoint l’aventure de l’entreprise en 2021 après un retour dans sa Lorraine natale.

Les tiny houses de l’entreprise…

Afin de conserver intact le concept de tiny house, l’entreprise mosellane construit des petites maisons de 20 m² au maximum. Les concepteurs concentrent tous leurs efforts sur le confort même dans un tout petit espace. A l’intérieur d’une tiny-house, on retrouve donc une cuisine, une chambre, un salon, une salle de bains, le chauffage, l’eau et l’électricité. Les tiny sont fabriquées sur des remorques homologuées pour la route et tractables avec un permis BE. De plus, dès la conception, elles se dotent de matériaux isolants performants tels que la fibre de coton ou la laine de bois… Deux isolants écologiques évidemment !

La tiny house des Bateliers

L’idée de la Compagnie des Bateaux de Metz était d’avoir une nouvelle billetterie, différente des kiosques que l’on peut connaître. Cette tiny house est installée au bord de l’eau, en plein cœur de la ville et accueille donc la billetterie pour les balades en bateau sur la Moselle, au départ du port de Longeville lès Metz. Puisqu’elle est devenue un « lieu public », il vous sera possible d’apercevoir le travail effectué par l’entreprise, peut-être avant de commander la vôtre ! Tout a été réalisé sur mesure et sa mobilité lui permettra d’être facilement déplacée en cas de grandes crues par exemple. Elle offre un tout petit espace de 12.5 m² et est installée sur une remorque VLEMMIX en acier galvanisé de 6 m de long. Les portes et fenêtre sont des menuiseries à double vitrage, de fabrication française en bois (les fenêtres coulissantes sont en aluminium). Le parquet est en pin et l’habillage intérieur en épicéa. Au vu de son utilisation, cette tiny-house est aménagée avec des tablettes de bureau escamotables. L’ossature bois est en épicéa classe 2 et l’isolation en fibre de coton recyclé (100mm) dans les murs, plancher et toiture.

Tiny House l’Essentiel a également installé un pare-pluie HPV et un frein vapeur Intello proclima hygro variable. La couverture est réalisée en bac aluminium thermolaqué à joint debout et le bardage en pin du nord. Elle dispose aussi d’une climatisation réversible pour que les employés restent au frais et accueillent au mieux les touristes les jours de grosses chaleurs ? Envie de faire appel à Tiny House l’Essentiel pour votre future mini maison, c’est par ici sur la page contact de leur site internet tinyhouse-lessentiel.fr.