Équipé d’une cabine de toit atypique le van aménagé Ford Nugget ne ressemble à aucun autre

Ford et le célèbre aménageur de vans Westfalia se sont de nouveau associés pour dévoiler le tout nouveau Ford Nugget. Ce van aménagé se distingue par son toit surélevé, qui le rend particulièrement adapté aux voyages en période hivernale. Une stratégie qui promet de redéfinir l’expérience des véhicules de loisirs. C’est à la veille du Caravan Salon que Ford a présenté ce modèle bleu aqua métallisé, proposé à un prix de départ de 85 500 €, dans un décor évoquant les paysages enneigés. Exploration !

Une conception ingénieuse pour un espace optimisé

Au premier regard, la cabine de toit du nouveau Nugget ne ressemble à aucune autre. Au lieu de se déplier vers le haut, sa section arrière s’étend pour créer un espace de vie plus grand et mieux agencé. Ce design intelligent permet d’intégrer un lit double de 205 × 130 cm, offrant un gain de 5 cm par rapport aux lits des modèles à toit relevable. Ce toit a également été pensé pour maximiser le confort général, notamment en hiver, en offrant une meilleure isolation. Le coin cuisine, signature des Nuggets, conserve sa configuration en L à l’arrière du véhicule. Avec un total de 711 litres de rangement, soit 180 litres de plus que le modèle à toit relevable, vous disposez d’un espace généreux pour organiser vos affaires.

Confort moderne et motorisation performante

Basé sur le Ford Transit, le nouveau Nugget est aussi bien équipé pour la route que pour les campings. À l’intérieur, des prises sont disponibles pour utiliser l’énergie de la batterie de traction, ce qui permet d’alimenter vos appareils électriques même hors de la civilisation. Côté motorisation, le Nugget est propulsé par un moteur turbodiesel EcoBlue de 2.0 litres, développant 150 ch. Associé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports et à une traction avant, il assure une conduite souple et agréable. D’autres versions, avec une motorisation diesel ou hybride rechargeable, des transmissions intégrales ou automatiques, seront proposées par la suite.

Des options à la carte pour un van sur mesure

Si le prix de départ du Nugget est de 85 500 €, il faudra prévoir un budget supplémentaire pour certaines options de confort. Par exemple, l’ajout de toilettes intégrées coûte environ 600 €, un investissement qui garantit un confort maximal lors des nuits froides. Cette option s’accompagne également d’un espace de rangement supplémentaire, portant le total à 235 litres de plus que le modèle à toit relevable.

Pour ceux qui souhaitent voyager à plus nombreux, il est également possible de commander une tente de toit capable d’accueillir deux adultes et un enfant. Des batteries de traction plus puissantes sont aussi disponibles en option. Plus d’informations sur le site Ford. Vous voyez-vous déjà admirer les aurores boréales depuis ce nouveau Ford Nugget ?