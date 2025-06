Equo, un kit d’aménagement très complet pour transformer un utilitaire en van aménagé

Ah, Campinambulle… rien que le nom me donne envie de prendre la route avec une guitare, un plaid et un pique-nique dans le frigo ! Souvenez-vous, nous vous parlions de cette petite entreprise dans cet article de modèles de malles pour véhicule ! Cette fois-ci, c’est au tour de leur module Equo de passer au crible ! Rassurez-vous, à l’image de cette entreprise artisanale, il est simple, astucieux et vraiment pratique. Conçu pour les vans compacts à plancher plat, il permet de transformer un utilitaire standard en maison roulante, le tout sans perdre un mètre carré. Le prix ? 6 995 €, avec précommande possible pour début août. On y trouve tout : lit peigne, cuisine équipée avec évier, réfrigérateur 50 L, douchette extérieure, banquettes à tiroirs, nombreux rangements… Bref, l’essentiel pour voyager sans sacrifier son confort. Ce n’est pas un camping-car XXL, non. Mais, c’est bien plus qu’un matelas gonflable et une vieille table de camping pliante et rouillée. Présentation.

Un cocon fonctionnel, monté dans les règles de l’art

Equo, c’est d’abord un design intelligent pensé pour durer. Chaque module est fabriqué en Auvergne, et posé en atelier par l’équipe de Campinambulle si vous le souhaitez. Côté finitions, on est loin du bricolage à la perceuse que vous pourriez réaliser à vos heures perdues : ici, tout s’imbrique parfaitement. En option, vous pouvez même ajouter un habillage bois clair isolant (+2 500 €) et un pack électrique complet (+2 095 €) pour une autonomie énergétique renforcée, grâce à une batterie AGM, un panneau de commande et des prises USB/12 V. Détail important : l’aménagement nécessite un plancher bois de 9 mm minimum pour la fixation. Si vous n’en disposez pas dans votre véhicule, Campinambulle peut s’en charger pour 500 €. Et, pour les vans allongés, un supplément de 1 500 € est à prévoir. C’est du sur-mesure, avec un accompagnement pro, donc autant bien anticiper son budget !

Ce que comprend l’aménagement EQUO

Inclus dans le pack de base Options possibles Lit peigne à lattes (120 cm) Plancher bois + pose (+500 €) Cuisine équipée + rangements Isolation et habillage bois (+2 500 €) Évier, robinet, douchette Installation électrique AGM (+2 095 €) Réfrigérateur 50 L intégré Format rallongé pour van long (+1 500 €) Banquettes + tiroirs Pose par l’équipe Campinambulle (inclus)

L’idéal pour qui veut vadrouiller léger… mais bien équipé

Avec Equo, on ne fait pas dans le superflu. Ce kit amovible est pensé pour les baroudeurs du week-end comme pour les voyageurs longue durée, à condition d’avoir un véhicule compatible (Citroën Jumpy, Peugeot Expert, Toyota Proace, etc.). On apprécie la modularité, l’installation rapide, et surtout la possibilité de revenir à un usage utilitaire du véhicule si besoin. Et, si vous n’avez pas encore le van, Equo pourrait bien être l’argument qui vous fera franchir le pas. En attendant, cela donne envie de charger le frigo, replier le lit, ouvrir la porte arrière et s’offrir un café face au lever du soleil.

C’est aussi ça, l’esprit Campinambulle : le voyage en version simple, mais pas spartiate. Plus d’informations sur campinambulle.com. Et vous, prêt à transformer votre van en mini-maison pour l’été avec Equo à 6 995 € ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !