Escape Trailer dévoile une mini caravane en fibre de verre à partir de 20 000 €

Ah les mini-caravanes, elles séduisent de plus en plus ! Elles permettent de plier bagage en quelques minutes, si une soudaine envie d’évasion vous tenaille ! Dans cette catégorie, je vous présente la petite dernière trouvée sur le net : l’Escape Trailer E13, une mini-caravane tout-terrain en fibre de verre proposée à environ 20 000 €. Cette dernière est pensée pour les amoureux d’évasion, présentée sur le site officiel du constructeur : escapetrailer.com. Elle serait néanmoins soumise à immatriculation si elle devait rouler en France. Le constructeur américain n’est pas novice en la matière, et fabrique depuis longtemps des mini-caravanes. La dernière arrivée, l’E13, pourrait séduire de nouveaux adeptes. Je vous la présente.

Une mini-caravane en fibre de verre pensée pour durer

Comme je vous l’ai dit, Escape Trailer fabrique depuis longtemps ces fameuses « caravanes œufs » en fibre de verre typiques de l’Amérique du Nord. Avec l’E13, la marque cible ceux qui veulent voyager léger, sans sacrifier le confort. La structure est moulée en deux parties fusionnées de l’intérieur, ce qui lui offre une robustesse remarquable et une excellente étanchéité. L’E13 mesure 4,2 mètres, propose une hauteur intérieure confortable et un poids raisonnable de 839 kg, parfait pour être tractée par un véhicule compact. À l’intérieur, la disposition est simple mais efficace : un lit double arrière, une petite dinette avant, une cuisine centrale équipée d’un réchaud deux brûleurs, d’un évier inox et d’un réfrigérateur de 85 litres. Pas de salle de bain, mais la possibilité d’intégrer un WC portable sous un siège : ce qui, en camping sauvage, fait toute la différence.

Une concurrence déjà bien vivante du côté des mini-caravanes

Le marché des micro-caravanes se porte très bien, et l’E13 va devoir se faire une place parmi les modèles dont nous parlions déjà, comme Tinyvroum, la caravane solaire française. N’oublions pas non plus la Mini Tommy, une petite pépite rétro qui cache bien son jeu, parfaite pour les petits budgets que j’adore ! L’E13 se distingue toutefois par sa fabrication entièrement en fibre de verre, son isolation soignée et un design coloré très « Canada vibes ». Une approche robuste qui pourrait séduire les campeurs exigeants.

Ce qu’il faut retenir de l’E13 en quelques points

Avant de comparer encore plus loin, voilà l’essentiel :

Fibre de verre moulée en une seule pièce, intérieurement fusionnée.

Prix autour de 20 000 €

Poids de 839 kg, tractable par la plupart des voitures

Lit double + petite dinette transformable en couchage

Cuisine équipée + chauffage 12 000 BTU

Trois-saisons, bien isolée , idéale petits voyages nature

, idéale petits voyages nature Nombreuses couleurs rétro disponibles

Homologation et immatriculation selon la réglementation française en vigueur

Finalement, c’est une caravane faite pour ceux qui veulent l’essentiel, sans prise de tête.

Une mini-caravane parfaite pour les escapades proches ou lointaines

Ce qui me plaît particulièrement, c’est la polyvalence de l’E13. On peut partir en week-end spontané, dormir près d’un lac ou d’une forêt, et revenir sans avoir eu l’impression de transporter une maison entière. Pour vérifier sa compatibilité, on peut consulter la fiche technique complète sur le site officiel : escapetrailer.com. Entre sa légèreté, son confort minimaliste mais suffisant, et la sensation de liberté qu’elle procure, l’E13 pourrait séduire autant les campeurs expérimentés que les novices. Et vous, cette petite caravane tout-terrain en fibre de verre à 20 000 € vous donnerait-elle envie de prendre la route ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !