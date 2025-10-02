Est-ce que la lithothérapie marche vraiment ? Moi, j’y crois dur comme fer !

On peut bien sourire en m’entendant parler de mes pierres, mais je l’assume : je crois dur comme fer à la lithothérapie. Pourtant, je vois le sourire inquiet de ceux qui n’y croient pas ! On me dit perchée ? J’assume totalement ! Pour ceux qui ne connaissent pas, la lithothérapie est une pratique qui utilise les propriétés des pierres et des cristaux pour améliorer le bien-être physique et psychique. Certains y voient une simple croyance, d’autres un vrai rituel énergétique. Moi, je suis plutôt du côté de ceux qui ressentent un petit quelque chose en tenant une améthyste dans la main ou en portant un bracelet en quartz rose. Et, si vous êtes sceptique, laissez-moi vous raconter pourquoi, malgré tout, j’y crois vraiment. Au pire, cela ne me fait aucun mal et ne présente aucun danger, alors laissez-moi vous raconter un bout de ma vie, liée aux pouvoirs des pierres naturelles ! C’est parti.

Quand les pierres entrent dans ma vie

Tout a commencé par hasard, avec un cadeau : un petit coffret de pierres naturelles, que mon fils m’a rapporté d’une classe verte. À l’intérieur, une labradorite et son explication : elle protégerait des énergies négatives. Franchement, j’y croyais à moitié… jusqu’au jour où je me suis aperçu que je la glissais dans ma poche à chaque rendez-vous important. Était-ce un hasard ou un coup de pouce invisible ? Peu importe, le simple fait de l’avoir sur moi me donnait confiance. Petit à petit, j’ai agrandi ma collection : quartz, améthyste, œil-de-tigre et chacune a trouvé une place dans ma maison, comme une petite sentinelle énergétique. Je les recharge de temps en temps à la Lune ou au soleil, car oui, pour conserver leurs pouvoirs, les pierres doivent se régénérer ! Et, peu importe ce qu’en pensent mes voisins !

Ce que les pierres m’apportent au quotidien

Ce que j’aime avec la lithothérapie, c’est qu’elle apporte du sens et du rituel dans des moments parfois banals. Par exemple, le soir, je pose une améthyste sur ma table de chevet pour favoriser un sommeil paisible. Dans mon bureau, un cristal de roche trône à côté de l’ordinateur, censé stimuler la concentration. Est-ce psychologique ? Peut-être. Mais même la science reconnaît que la force des croyances et du rituel peut améliorer notre bien-être (effet placebo ou non). Et, honnêtement, si tenir une pierre polie dans la main m’évite de vider mon paquet de bonbons à la menthe, je prends ! D’ailleurs, je ne sors jamais sans mon onyx, qui m’aide à chasser les mauvaises ondes et à rester focalisée sur mon objectif du moment. Mes poignets, eux, sont devenus de véritables présentoirs à bracelets : quartz rose, œil-de-tigre, aventurine… J’en change selon mes humeurs et mes besoins. Et, la plus belle surprise ? Mon mari, pourtant hyper sceptique, a fini par adopter son bracelet triple protection qu’il refuse maintenant de quitter !

Les pierres et leurs symboliques les plus connues

Pierre Propriétés associées (symboliques) Exemple d’usage quotidien Quartz rose Apaisement, amour de soi Porter en bijou pour calmer les tensions Améthyste Sérénité, sommeil réparateur Poser près du lit avant de dormir Œil-de-tigre Protection, confiance en soi Glisser dans une poche avant une réunion Labradorite Bouclier contre les énergies négatives Avoir sur soi lors de rencontres sociales Cristal de roche Clarté, concentration Poser près du bureau ou en méditation Onyx Ancrage, protection, force intérieure Porter en bracelet ou en pierre roulée

Une belle découverte locale

La lithothérapie, ce n’est pas seulement une passion personnelle : c’est aussi une aventure humaine. Lors d’un marché des créateurs organisé par ma fille, présidente d’une association pour laquelle je suis bénévole, j’ai découvert qu’une habitante de notre commune, Fanny, était à la tête de sa propre entreprise : Le Comptoir des Pierres de Fanny*. Elle propose des pierres naturelles aux vertus énergétiques uniques, ainsi que des bijoux artisanaux réalisés avec amour et passion. Chaque création et chaque pierre est pensée pour apporter équilibre, sérénité et harmonie à votre quotidien. Que vous recherchiez une pierre brute ou un bijou personnalisé pour porter les énergies des minéraux, Fanny est là pour vous accompagner dans votre chemin vers le bien-être ! N’hésitez pas à la contacter, l’accueil chaleureux est assuré !

Pourquoi je crois dur comme fer à la lithothérapie ?

Parce qu’au-delà de la science, il y a le ressenti. Les pierres me rappellent que la nature possède des trésors insoupçonnés à offrir. Elles créent une atmosphère, une intention, un petit rituel qui me fait du bien. Et, dans un monde dans lequel tout va vite, elles sont pour moi un ancrage, un rappel de ralentir et de me reconnecter. Alors oui, je sais que certains diront que ce n’est que suggestif. Mais, si croire à la lithothérapie m’apporte du réconfort, du calme et une dose de magie dans le quotidien, pourquoi m’en priver ?

Néanmoins, je me dois de préciser que les pierres ne remplacent ni la médecine ni les solutions concrètes, mais elles procurent un soutien symbolique et émotionnel. Et vous, laisseriez-vous une petite place à la lithothérapie pour mettre un peu de magie dans votre quotidien ? Ou bien êtes-vous, comme moi, déjà convaincus des pouvoirs magiques des pierres naturelles ? Et vous, que pensez-vous de la lithothérapie ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

*Cet article n’est pas sponsorisé et relève du libre choix de l’auteure.