Genesis, une mini Tiny House de 4,9 m de long à seulement 36 500 €

À l’heure où les mini-maisons deviennent presque aussi luxueuses que des villas de bord de mer, la marque Dragon Tiny Homes fait un pas de côté. Avec son modèle Genesis, proposé à 39 500 $ (environ 36 500 €), l’entreprise revient à l’essence même du concept tiny house : une vie simple, fonctionnelle et mobile, sans gadgets inutiles. Montée sur une remorque double essieu de 4,9 m de long, la Genesis est l’une des plus compactes du marché, même face à certains modèles européens comme la Cardabelle de Baluchon que je vous présentais dans cet article. Idéale pour les escapades en solo ou à deux, elle mise sur la sobriété efficace plutôt que sur les fioritures. L’extérieur en bois technique et les raccordements de type camping-car confirment son ADN nomade. Je vous invite à la découvrir, même si, pour le moment, elle n’est pas disponible en France*. C’est parti.

Petit espace, grandes idées : l’intérieur malin de la Genesis

En franchissant la porte, on entre directement dans un salon épuré, mais chaleureux. De quoi poser deux coussins, et s’installer avec un bon livre ou une liseuse ! À quelques pas, la cuisine compacte vous tend les bras avec un évier, un frigo, deux plaques électriques et quelques placards. Le strict nécessaire pour cuisiner des spaghettis ou un curry de légumes entre deux bivouacs. Des options permettent d’enrichir le tout : four, lave-vaisselle, table escamotable et meubles hauts… à condition d’ajouter un peu au prix final. Mais même sans tout ça, l’espace est intelligent et optimisé, pensé pour ceux qui veulent vivre léger sans se priver du confort originel.

Ce qu’il faut retenir sur la Genesis

Élément Détail Prix de base 39 500 $ (≈ 36 500 €) Dimensions 16 pieds (4,9 m) Châssis Remorque double essieu Énergie Raccordement RV standard Cuisine Évier, plaques, frigo, placards Salle de bain Douche, WC, lavabo + coin buanderie Chambre Mezzanine avec lit queen-size Options Four, lave-vaisselle, meubles additionnels

Et, la vie à bord, alors ?

Là où ils sont très forts chez Dragon Tiny Homes avec la Genesis, c’est dans leur logique d’aménagement : futée et terriblement bien pensée ! En effet, tout semble pensé au centimètre près. Même l’accès à la mezzanine est optimisé : un escalier avec rangements intégrés, qui fait office à la fois de penderie, de bibliothèque et d’escalier. La salle de bain, elle, est compacte, mais fonctionnelle, avec un véritable WC à chasse, un coin douche et même de quoi installer un lave-linge.

Autant dire qu’en 16 pieds, chaque mètre carré est rentabilisé comme dans une cabine de bateau. La chambre en hauteur est, il faut le dire, un peu basse de plafond. Mais, une fois allongés sous sa couette, a-t-on réellement besoin d’une hauteur de 3 ou 4 m sous plafond ! La petitesse de la chambre n’empêche rien : le lit queen-size est là, et il y a même un petit coin pour poser son téléphone ou un livre. Pas besoin de plus pour une nuit paisible au milieu des bois, ou sur une aire d’autoroute bien choisie !

Et vous pourriez-vous vivre dans 16 m² ultra-optimisés pour 36 500 € au lieu d’un studio bétonné sans vue ? Plus d’informations sur Dragon Tiny Homes. Que pensez-vous de cette tiny house ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

*Ce produit n’est pas disponible en France. Merci de vérifier les conditions d’importation ou de visiter le site officiel de Dragon Tiny Homes.