Happier Camper dévoile la HC1 Venture, la mini caravane rétro à moins de 34 000 €

Une mini caravane personnalisée pratique pour le commerce ambulant ? La marque californienne Happier Camper n’a pas fait les choses à moitié. Aux côtés du HC1 Classic, du HC1 Adventure, du HC1 Studio, ou encore du Traveler Summit, présenté récemment dans cet article, elle a lancé un autre modèle au style rétro destiné aux entreprises : le HC1 Venture. Sa particularité ? Celui-ci est spécialement conçu pour des activités commerciales. Vous prévoyez de vendre des produits ou des services à partir d’une caravane aménagée ? Découvrez les atouts et les caractéristiques de ce modèle en fibre de verre proposé à moins de 34 000 € !

De style rétro et miniature

Parmi les atouts annoncés par Happier Camper, nous pouvons citer son allure vintage et compacte qui ne passe pas inaperçue. Non seulement cette mini caravane peut se faufiler sur n’importe quelle place de parking, mais elle se démarque également par son design au style rétro années 1950. Difficile de la rater avec son allure de mini-combi Volkswagen vintage. Un avantage majeur en termes de visibilité. Par ailleurs, elle est plus petite par rapport aux caravanes classiques qui sont souvent imposantes et parfois compliquées à manœuvrer et peu flexibles. Le HC1 Venture mesure environ 3 m de long et bénéficie d’une hauteur intérieure d’un peu plus de 1,80 m. Par ailleurs, il peut être remorqué par une grande variété de véhicules, grâce à son poids à vide d’à peu près 800 kg avec un PNBV (Poids Nominal Brut du Véhicule) allant jusqu’à 1 588 kg.

Idéale pour une activité commerciale

Comme susmentionné, le HC1 Venture est destiné à des activités commerciales : restauration (food trucks, remorques snack, chariots de restauration…), vente de produits ou de services, etc. À l’instar du HC1 original, il offre une surface praticable de 3,8 m². Par ailleurs, les portes et les fenêtres de concession de ce camping-car offrent un espace généreux pour vendre, prendre des commandes ou simplement profiter d’une brise rafraîchissante. Comme nous pouvons le voir sur le site de la marque californienne, tout a été pensé pour allier simplicité d’utilisation, polyvalence, confort et esthétique. De quoi aider les utilisateurs à développer en toute aisance leur activité.

Une caravane équipée de bars de service en fibre de verre

Des auvents (côté route et côté trottoir) et des bars de service (sur les quatre côtés de l’intérieur et sous les deux fenêtres latérales extérieures) sont également disponibles. Fabriqués en fibre de verre, ces bars sont robustes et résistants, et peuvent servir de comptoir pour de multiples usages : préparation de repas, présentation de produits, bureau, etc. Et, cerise sur le gâteau, ils sont amovibles, permettant aux utilisateurs d’utiliser le plancher modulaire Adaptiv et ses composants pour camper à tout moment. Le grand hayon arrière, quant à lui, peut aussi servir de distributeur automatique. À l’intérieur comme à l’extérieur, le HC1 Venture offre tout le nécessaire :

Ports d’alimentation CC

USB et USB-C intégrés

Compartiments de rangement supérieurs et inférieurs intégrés

4 jeux de stores

4 fenêtres ouvrantes et hublot

Détecteur de fumée

Éclairage intérieur LED à intensité variable

Plateaux de table

Etc.

Grâce à sa construction légère, sa coque élégante et ses fonctionnalités pratiques, les utilisateurs pourront promouvoir leur marque sans les tracas des stands éphémères traditionnels. À noter que cette mini caravane est disponible en précommande sur happiercamper.com et en plusieurs couleurs. Comment trouvez-vous cette caravane, pourrait-elle vous intéresser pour votre activité commerciale ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .