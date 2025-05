Hele Box Solo, un kit d’aménagement de véhicule très ingénieux qui tient dans un sac

Vous cherchez un équipement de camping léger que vous pouvez facilement transporter et installer dans votre véhicule ? Hele Outdoors propose un kit de camping compact et multifonctionnel, comprenant une plateforme rembourrée pour dormir, une table pour préparer les repas, ainsi qu’un système de tiroirs sous le lit pour ranger le reste du matériel de camping. Le tout est rangé dans une housse de transport ultra-pratique. Ce kit de couchage est certainement l’un des plus légers, des plus simples et des plus astucieux du marché. Confort et praticité au rendez-vous !

Un kit de camping pratique et facile à utiliser

Comme susmentionné, le kit de camping Hele Box Solo inclut, entre autres, une plateforme de couchage pour une personne et une plateforme à lattes coulissantes pour préparer les repas. Mesurant 1,8 × 0,6 m et pouvant supporter 113 kg, la plateforme de couchage est conçue pour s’adapter à de nombreux types de voitures. D’ailleurs, un kit de raccourcissement est disponible afin de permettre aux utilisateurs de réduire sa longueur à 1,7 m, pour une compatibilité optimale avec tous les véhicules. Celle à lattes coulissantes, quant à elle, peut être installée facilement. Une fois au campement, il suffit d’assembler les éléments du cadre tubulaire en aluminium. Pour information, le kit comprend six pieds courts et deux pieds longs, ces derniers étant conçus pour soutenir l’avant de la plateforme au niveau du repose-pieds arrière. Chaque pied se règle en hauteur grâce à un simple système de goupilles à ressort, permettant à la plateforme de se situer entre 22 et 35,5 cm au-dessus du plancher de chargement.

Un kit de camping léger et moins encombrant

Bien qu’ils soient de plus en plus fins et légers, les kits de camping en boîte sont généralement lourds et encombrants. Ce qui nécessite souvent l’intervention de deux personnes pour les hisser dans le coffre du véhicule et les fixer au sol. Le Hele Box Solo, en revanche, est à la fois léger et peu encombrant grâce à la plateforme pliable et enroulable. Celle-ci se range facilement dans la housse de transport rembourrée de 86 cm de long, la rendant facile à transporter. Notons que la housse de transport comprend deux séparateurs rabattables qui se fixent grâce à des fermetures auto-agrippantes pour créer trois compartiments séparés. Une fois au camp, on peut l’utiliser pour organiser les ustensiles de cuisine, l’éclairage, la nourriture, etc. Ce sac constitue une alternative légère et souple aux tiroirs souvent coulissants sous la plateforme du lit dans les kits de camping.

Adapté à divers types de véhicules

Ce kit de camping-car portable est conçu pour s’adapter à divers types de véhicules (SUV, breaks, camions, etc.). Le fabricant fournit une liste des véhicules compatibles, dont le Subaru Outback, la Toyota RAV4, la Jeep Wrangler, ou encore le Ford Bronco. À noter que ce kit intelligent et multifonctionnel est disponible en précommande sur le site de Hele Outdoors, à un prix avoisinant les 448 €. Vous pouvez utiliser votre propre matelas de couchage ou acheter le matelas gonflable d’approximativement 89 €.

Sinon, l’entreprise propose également un pack à environ 520 €, comprenant le matelas et un jeu de pieds supplémentaires pour la table autoportante. Pour ceux qui recherchent une plateforme de couchage pour deux personnes, il existe le Hele Box Duo Bundle qui coûte à peu près 762 €. Ce sac de camping pour aménager votre véhicule vous intéresse-t-il ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .