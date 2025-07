IKEA propose des meubles et des accessoires pour transformer un utilitaire en van aménagé

Aménager son van, c’est tout un art… et parfois, un casse-tête. Il faut faire tenir une cuisine, un salon, une chambre et même un coin salle de bain dans moins de 5 m². Heureusement, IKEA a flairé la tendance du vanlife et propose désormais des meubles, accessoires et astuces déco spécialement pensés pour les petits espaces roulants. On retrouve des articles dès 0,95 € comme les gobelets KALAS, jusqu’à une plaque à induction portable TILLREDA à 49,95 €. Le tout avec un zeste de style scandinave et une dose de praticité suédoise. Je dois avouer quelque chose : j’adore IKEA. Le magasin de Lisses, dans l’Essonne, a même été mon QG du midi pendant des années, pour déjeuner, flâner ou rêver devant une nouvelle étagère. Et, si un jour, je devais aménager un van, c’est une évidence pour moi : IKEA répondrait à toutes mes attentes… à des prix hyper accessibles. Embarquement immédiat pour ce bon plan que vous ne soupçonnez peut-être pas ! C’est parti.

Petit espace, grandes idées

La bonne nouvelle, c’est que tout (ou presque) chez IKEA est modulable, empilable, pliable, bref, parfait pour les vans ! En retournant une caisse en bois, on crée une kitchenette d’appoint ; en suspendant des pots en plastique, on invente un rangement suspendu DIY digne d’un festival d’arts plastiques. Les boîtes IKEA 365+, les planches à découper APTITLIG ou les rangements SKÅDIS sont autant de petits miracles de compacité. On peut même coudre soi-même ses rideaux avec un simple tissu au mètre et quelques aimants. Simple, pratique, et un brin créatif ! Et, pour ne pas sacrifier le confort sur l’autel du gain de place, IKEA mise sur les textiles cocooning : coussins, plaids et couvertures moelleuses, lavables et esthétiques. Mention spéciale au lin, qui supporte les froissures comme un chef et ajoute une touche naturelle à l’ambiance.

Le confort scandinave au service des nomades

Ce qui rend la proposition d’IKEA si pertinente, c’est qu’elle ne s’arrête pas à quelques accessoires « outdoor ». Elle embrasse complètement l’esprit du voyage libre, du minimalisme astucieux, sans renoncer à l’esthétique. En combinant leurs classiques à des détournements créatifs (vive le IKEA Hack), on peut créer un intérieur personnalisé, pratique et cosy… dans un Renault Master ou une VW T5. Même la hauteur des meubles est adaptée, comme le montre la gamme BILLY ou les paniers TROFAST, parfaits pour optimiser la verticalité.

Les plus bricoleurs iront jusqu’à fabriquer leurs rideaux, fixer des aimants pour moduler l’espace, ou installer une mini-bibliothèque dans un coin, un aménagement indispensable, si je devais le réaliser. Et, côté budget ? Pour un aménagement IKEA élémentaire, mais malin, on peut s’en sortir autour de 500 €, sans compter la satisfaction de tout avoir fait soi-même.

Une solution qui colle au quotidien… même loin de chez soi

Ce que j’aime aussi avec IKEA, c’est cette capacité à proposer des objets pensés pour être pratiques, en mouvement. Une table pliante, un tapis lavable, une lampe LED sur batterie ou des accessoires qui se fixent sans percer… C’est exactement ce qu’il faut quand on vit à mi-chemin entre la maison et la route. Le confort, la solidité et le design ne sont pas réservés aux grands espaces : avec IKEA, même les 5 m² d’un van peuvent devenir un petit chez-soi accueillant et fonctionnel.

