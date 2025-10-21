« Into the Woods », découvrez la nouvelle Tiny House du constructeur français Baluchon

Sur NeozOne, on aime beaucoup vous présenter des tiny houses originales ou insolites… Nous devons bien reconnaître que nous avons un petit crush pour le constructeur français Baluchon. Et, justement, le constructeur français, basé en Loire-Atlantique, dévoile sa dernière création : la Tiny House « Into the Woods », un petit bijou de bois et de lumière qui sera désormais le cocon principal de Sandrine et de sa fille. Entièrement réalisée à la main dans les ateliers de Baluchon, elle incarne à la fois le savoir-faire artisanal français et l’art de vivre au plus près de la nature. Avec ses 6 mètres de long et son agencement ingénieux, cette tiny pourrait bien faire des envieux. L’extérieur en bois naturel rehaussé de touches rouge brique attire le regard, tandis que l’intérieur combine design scandinave et chaleur champêtre. Embarquement immédiat pour la visite !

Un cocon de bois où chaque détail compte

À peine la porte franchie, on est frappé par la lumière omniprésente. De larges fenêtres, un plafond haut et un mobilier épuré donnent une impression d’espace impressionnante pour un si petit volume. La cuisine en L, aux façades couleur chocolat, se marie harmonieusement avec le plan de travail en bois massif. L’escalier malin, quant à lui, cache des rangements dans chaque marche, et mène à une mezzanine équipée d’un filet suspendu : l’endroit parfait pour bouquiner, rêver ou simplement regarder le feu crépiter dans le poêle à bois suspendu.

Côté salle de bain, minimalisme et élégance se côtoient : panneaux blancs, miroir ovale, rideau noir, et toujours ce bois clair omniprésent qui fait la signature Baluchon. Même les toilettes sèches ont droit à leur touche design. « Into The Wood », le nom est parfaitement trouvé pour cette tiny house, non ?

Une table escamotable pour un espace modulable et chaleureux

Impossible de parler de la tiny house « Into the Woods » sans évoquer son coin repas ingénieux. La table pliante, fixée au mur, se relève en un geste pour accueillir jusqu’à quatre convives. Une fois refermée, elle disparaît discrètement, laissant place à un salon cosy composé d’un fauteuil moelleux, d’un cactus et d’une petite plante suspendue. Un détail me séduit plus que les autres : la vue panoramique offerte par les grandes baies vitrées, qui donnent le sentiment de manger « dans la nature » sans sortir de chez soi. L’ensemble respire le calme et la douceur de vivre.

Un concentré d’élégance et d’ingéniosité à la française

« Into the Woods », c’est bien plus qu’une tiny house : c’est un art de vivre. En visitant virtuellement cette création, j’ai ressenti ce que Baluchon réussit mieux que quiconque : marier l’esprit cocon d’un chalet avec la mobilité et la simplicité d’une habitation légère. Sandrine et sa fille y écriront sans doute de belles pages de vie, entre rires, soirées au coin du feu et petits-déjeuners face à la nature. Et, avouons-le : qui ne rêverait pas, un jour, d’une maison de 20 m² capable d’offrir autant de chaleur et de liberté ?

Plus d’informations sur le site de Baluchon. Et vous, pourriez-vous troquer votre grand salon contre la magie d’une tiny house comme la « Into the Woods » de Baluchon ? Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle tiny house ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !