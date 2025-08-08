Kabanenn : Morgane Berner fabrique de magnifiques Tiny House dans le Finistère

Sur NeozOne, on aime particulièrement vous parler de tiny houses ! Alors lorsque j’ai découvert qu’une jeune femme avait décidé de se lancer dans leur construction, je n’ai pas résisté à vous la présenter ! Pour la découvrir, il faudra vous rendre à Plomelin, dans le Finistère. Cette jeune pousse propose un prototype de 18 m² signé Kabanenn, une entreprise artisanale fondée par Morgane Berner, architecte, urbaniste, charpentière et ancienne chef d’entreprise. Rien que ça ! Vendue à partir de 50 000 € prête à finir, ou 60 000 € clés en main, cette tiny-house peut être visitée sur demande, pour peu que vous soyez prêt à traverser la Bretagne. Le projet repose sur une démarche locale, écoresponsable, et s’inscrit dans la tendance croissante des habitats alternatifs en France. Embarquement immédiat à sa découverte.

Un projet né d’un rêve d’enfant et d’un solide bagage

Morgane Berner n’a pas lancé son entreprise de construction de tiny-house sur un coup de tête. Après des études en architecture, urbanisme et charpente, puis dix ans de gestion d’entreprise, elle décide de revenir à l’essentiel : créer de ses mains des maisons compactes, mais stylées. Le projet Kabanenn voit le jour, avec pour ambition de proposer trois types de mini-maisons adaptées aux besoins d’aujourd’hui : des tiny-houses mobiles, des mini-maisons fixes (moins de 50 m²), et des studios de jardin, parfaits pour un bureau ou pour héberger un proche dans le jardin familial. Et, parce qu’un bon projet ne se construit jamais seul, Morgane s’entoure de la coopérative bretonne Penn Ar Bat, qui lui procure une structure solide, une garantie décennale, et l’accès à des artisans spécialisés (poêles, installations électriques, plomberie…).

Une tiny-house de 18 m² pleine de surprises !

Le prototype visitable de Kabanenn, à Plomelin, n’a rien à envier aux logements classiques. Posée sur une remorque à double essieux, cette tiny-house de 6,6 mètres de long est conçue pour les amateurs de liberté, de nature ! À l’intérieur, tout est pensé pour optimiser l’espace sans sacrifier le confort. L’ossature est réalisée en bois d’épicéa, avec un bardage extérieur en douglas naturel, l’isolation, elle, repose sur du Biofib Trio, un matériau biosourcé efficace aussi bien dans les murs que sous la toiture. Côté équipements, on est loin de la cabane rustique : la cuisine est entièrement aménagée, avec lave-vaisselle, four, plaques de cuisson au gaz, rien que ça.

La salle de bain accueille une baignoire sabot, des toilettes sèches ventilées. L’ambiance cosy est complétée par deux mezzanines couchages, auxquelles s’ajoute un canapé convertible dans le salon. Huit fenêtres coulissantes en aluminium double vitrage assurent une belle lumière, complétées par une VMC, une hotte et un chauffe-eau. Et, pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans l’autonomie, un kit poêle à bois (3 500 €) ou un kit panneaux solaires (7 000 €) sont disponibles en option.

Tiny-house ou grande idée pour demain ?

Si je vous parle de ce projet, c’est parce qu’il m’a séduit, je m’imagine presque déjà vivre à l’intérieur, près de la Pointe du Raz, tiens. On sent la passion de Morgane dans chaque détail, du choix des matériaux au design intérieur réfléchi, en passant par cette volonté de réconcilier habitat léger et qualité de vie. Ce n’est pas un simple abri, c’est un chez-soi compact, beau et fonctionnel. Et, surtout, cela donne envie de revoir ses priorités : ai-je vraiment besoin de 90 m² pour être heureux ? Pour en savoir plus : site officiel de Kabanenn (contact : 0699030944 ou kabanenn29@gmail.com). Et vous, seriez-vous prêt à vivre dans 18 m² cosy, bien pensés et 100 % bretons ? On adore vous lire ! Alors si le sujet vous inspire, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !