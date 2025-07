KAPAM, un kit français abordable qui transforme en 15 min votre véhicule en van aménagé

Je ne sais pas vous, mais moi, j’ai toujours eu un faible pour les solutions malignes, celles qui transforment un simple utilitaire en cocon nomade en quelques minutes. Les vans aménagés et la vanlife qui va avec, ont la cote depuis quelques années, car ils procurent une liberté de mouvement inégalée ! Alors quand j’ai découvert KAPAM, j’ai su qu’on tenait quelque chose de spécial. Pour un prix débutant à 1 990 € TTC (et jusqu’à environ 2 440 € selon les modèles), cette entreprise girondine propose des kits d’aménagement van prêts à monter, sans percer, sans coller, et surtout… sans prise de tête. Des kits conçus et fabriqués en France, avec passion et contreplaqué que je vous présente immédiatement.

Une histoire de passion et de liberté

L’histoire de KAPAM, c’est celle de Willy Gonzalez, un papa de 24 ans qui, en janvier 2012, décide de quitter son bureau d’informaticien pour suivre ses deux rêves : le bois… et le van. L’aventure commence dans un garage, avec une scie sauteuse et beaucoup d’huile de coude. Et, très vite, le bouche-à-oreille fait son effet. Famille, amis, voisins rejoignent l’aventure, jusqu’à former une équipe de six personnes unies par l’envie de proposer un aménagement simple, humain et accessible à tous. KAPAM, ce n’est donc pas une usine anonyme, mais une équipe soudée, où chacun apporte son talent : Willy le visionnaire, Mireille la couturière fidèle, Julien l’usineur patient, Guillaume le bricoleur touche-à-tout, Mathilde à l’accueil, et Clément, le stagiaire à qui on confie tout sauf le café !

Deux gammes, une seule philosophie : la liberté

KAPAM propose deux gammes principales de kits, modulables, démontables et 100 % français :

Gamme Matériau Prix de départ Usage conseillé SOFT Contreplaqué brut (Okoumé/Peuplier) 1 990 € Bricoleurs ou usage saisonnier BEST TRAVEL Stratifié décoratif (200 coloris) 2 440 € Esthétique, usage régulier, homologation VASP

Tous les kits sont pensés pour proposer un maximum de confort sans sacrifier l’espace ou la simplicité d’installation. KAPAM a clairement misé sur le fonctionnel malin, en adaptant chaque module aux besoins concrets des voyageurs, qu’ils partent pour un week-end ou pour un road trip de plusieurs semaines.

Banquette convertible en lit deux places

Cuisine en L avec rangement et plan de travail

Table escamotable (utilisable dehors avec trépied)

Compartiment frigo (jusqu’à 50 L)

Grands coffres de rangement

Possibilité de personnalisation (matelas, couleurs, équipements…)

Une fois tout en place, votre van se transforme en un petit studio sur roues, chaleureux, convivial et surtout évolutif. De quoi partir en vadrouille avec le plaisir d’un vrai chez-soi, même à 1 000 km de chez soi !

Convivialité et modularité au cœur du concept

Que vous ayez un Volkswagen Transporter, un Renault Trafic, un Vito ou un Ford Transit Custom, les kits KAPAM sont pensés pour s’adapter à votre van comme une brique Lego à sa base. Le modèle spécial Volkswagen T2/T3, par exemple, comprend :

Une banquette en U convertible en lit

12 rangements, y compris sous assise

Cuisine avec emplacement évier, réchaud et réservoirs d’eau

Literie lavable en machine, couleurs au choix

Meuble arrière avec option douchette extérieure

Et pour ceux qui veulent pousser la personnalisation jusqu'au bout : tablettes escamotables, panneaux solaires, matelas Bultex, batterie auxiliaire… La vanlife version confort + bois naturel ! Et vous, seriez-vous prêt à transformer votre fourgon en van de rêve en moins de 15 minutes, sans percer le moindre trou ? Plus d'informations sur kapam.fr.