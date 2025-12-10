La marque danoise Groenberg lance sur Kickstarter une tente de toit pesant moins de 14 kg

Apparemment, les vacances au camping séduisent toujours des millions de personnes chaque année. Qu’ils soient en quête d’aventure, ou de mobil-home climatisé, les campings ont totalisé 119,9 millions de nuitées durant l’été 2024, devançant largement les hôtels, selon un rapport officiel de l’INSEE. C’est donc un domaine dans lequel il y a matière à innover ! Et, justement, la marque danoise Groenberg vient de lancer sur Kickstarter sa nouvelle invention : la tente de toit Weekend, une tente ultralégère pesant moins de 13,6 kg et proposée au prix exceptionnel de 499 € pendant la campagne (au lieu des 999 € annoncés en tarif public). La campagne, déjà financée, a même dépassé les 10 000 € espérés, atteignant 10 714 € au 2 décembre 2025. Un succès pour cette tente de toit d’un nouveau genre, qui me laisse penser que les amateurs de bivouac attendaient quelque chose de nouveau. Je vous la présente immédiatement.

Une tente de toit vraiment différente : légère, simple, accessible

Honnêtement, ce qui m’interpelle le plus dans cette tente de toit Weekend, c’est son poids plume. Alors que la plupart des tentes de toit dépassent les 45 kg et exigent deux culturistes amateurs pour l’installer, Groenberg propose l’inverse : une tente ultralégère qui se transporte dans un sac de sport. Et, croyez-moi, pour quelqu’un comme moi qui a déjà juré un peu trop fort en installant certains équipements, cette idée m’a immédiatement parlé. Le concept repose sur une base gonflable en TPU, un tissu ripstop ultra-résistant et une structure alu suffisamment robuste pour dormir confortablement au-dessus du sol. Une innovation qui me rappelle une autre folie technologique : la tente solaire pour Tesla, dont nous vous parlions dans cet article. Groenberg précise même qu’une personne seule peut l’installer sans suer comme lors d’un trail.

Pourquoi cette tente séduit autant les campeurs ?

Si la campagne Kickstarter s’est envolée aussi vite, c’est parce que la Weekend coche des cases que les autres tentes de toit ignorent : légèreté, prix raisonnable, installation simple, rangement compact. Et, sincèrement, quand on voit le prix de certaines tentes de toit qui flirtent avec les 4 000 ou 5 000 €, on comprend l’engouement pour une version à 499 € en early bird. Ajoutez à cela la possibilité de la ranger dans une malle ou une petite buanderie, et vous obtenez une tente qui s’adresse autant aux campeurs occasionnels qu’aux baroudeurs chevronnés. Pour ceux qui préfèrent une option moins aérienne, la petite remorque + tente de toit Carapuce, dont nous vous parlions dans cet article NeozOne.

Caractéristiques principales en un coup d’œil

Poids : moins de 13,6 kg (hors échelle alu)

Prix : 499 € pendant la campagne, 999 € après

Campagne déjà financée : 10 714 €

Base gonflable TPU (ultralégère)

Montage au sol puis installation sur le toit

Se range dans un sac 75 × 48 × 40 cm

Livrée avec pompe, échelle, kit de réparation

Un vrai changement pour le camping moderne

La légèreté de la Weekend n'est pas qu'un argument marketing : c'est une manière de repenser le camping. Moins de poids, moins de contraintes, moins de logistique et plus de liberté. Le camping évolue vers des équipements plus intuitifs, plus accessibles, plus compacts et cette tente danoise illustre parfaitement cette tendance. Elle montre qu'on peut réduire le prix, la taille et le poids sans sacrifier l'expérience. Si vous êtes intéressés, la campagne reste accessible jusqu'au 18 décembre à 16 h 27, sur Kickstarter – Groenberg Weekend. Et vous, seriez-vous prêts à troquer votre tente de sol pour ce modèle ultraléger ?