La mini caravane Highway Lite coûte seulement 4 265 euros (neuve)

Ah les vacances, les joies de « ne rien faire », de profiter du soleil, de la plage et d’une certaine liberté retrouvée ! Les mini-caravanes ont le vent en poupe depuis quelques années, et on le comprend, car elles proposent un hébergement complet, sans surcharge et sans besoin de permis spéciaux ! Leur problème étant souvent leur prix d’achat pour quelques semaines dans l’année ! Et, si l’aventure avait enfin un prix doux ? C’est le pari de la mini-caravane Highway Lite du constructeur américain Hiker Trailers, proposée à seulement 4 265 € (4 999 $) ! Cette mini Teardrop minimaliste, née de la tradition des caravanes en forme de larme des années 30, fait le buzz aux États-Unis pour son tarif imbattable et son poids plume. Compacte, légère et pensée pour les escapades à deux, elle se traîne derrière une simple voiture, tout en proposant l’essentiel pour partir sur un coup de tête. Si son nom ne vous est pas inconnu, c’est normal : nous vous en parlions déjà dans cet article complet. Présentation.

Un concentré d’aventure, sans superflu

La Highway Lite, ce n’est clairement pas une caravane de luxe, et c’est justement ce qui fait tout son charme. Longue de 3,56 mètres et haute de 1,75 mètre, elle propose un espace intérieur de 1,2 m × 2,4 m. Suffisant pour y dormir confortablement… à deux, si vous n’êtes pas trop du genre gigoteur ! Son poids plume, de 347 à 374 kg, la rend accessible même aux petites voitures. Côté conception, on retrouve un châssis tout en aluminium, solide et ultraléger, une hauteur au sol de 33 cm, et un attelage standard pour boule de 5 cm. Pas besoin d’un 4×4 pour la tracter ! La Highway Lite conserve l’esprit original des Teardrops : un espace nuit cosy, un coin cuisine minimaliste à l’arrière et des rangements astucieux.

Une base personnalisable selon vos envies

Ce qui plaît dans la Highway Lite, c’est sa simplicité : vous achetez la base (à partir de 4 265 €), et à vous d’aménager le reste. La version de base comprend tout de même :

Une porte d’entrée solide côté passager

Deux fenêtres avec moustiquaires

Un évent de toit manuel

Un branchement électrique 110 V

Des freins électriques inclus

Un espace cuisine arrière avec étagères ouvertes

Des prises USB et voltmètre dans la cabine

Des feux arrière, stabilisateurs et ailes renforcées pour grimper dessus si nécessaire

Mais, attention, comme tout bon camping-cariste le sait, la personnalisation est tentante ! En ajoutant des options populaires, comme des finitions spécifiques ou des équipements supplémentaires, la facture peut vite grimper de 9 200 à 10 400 € selon les configurations choisies.

Légère, pratique et prête à partir

Je dois l’avouer, cette mini-caravane a tout pour séduire les aventuriers minimalistes. Certes, elle ne propose ni cuisine équipée, ni salle d’eau, mais elle remplit parfaitement son rôle : offrir un abri mobile, léger et économique pour s’évader loin de tout. Son design malin permet de maximiser l’espace disponible, tout en conservant une allure vintage absolument craquante. Et, pour les bricoleurs dans l’âme, elle devient un véritable terrain de jeu à aménager selon leurs envies. Elle n’est pour l’instant disponible qu’aux États-Unis.

Cependant, les amateurs français de micro-aventures ne manqueront pas d'en rêver en explorant le site officiel du constructeur : Hiker Trailers – Highway Lite. Alors, seriez-vous prêt à troquer votre tente contre cette mini-caravane ultralégère pour partir en road trip improvisé ?