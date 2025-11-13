La « petite Bouriquette », un ébéniste fabrique de magnifiques mini caravane en bois

La « petite Bouriquette » est la dernière création de l’ébéniste Maxime Morel, un artisan du bocage virois qui fabrique des mini-caravanes en bois depuis plusieurs années. L’engin pèse 430 kg, et peut donc être tracté avec un simple permis B. Cette version compacte et plus accessible que sa grande sœur est proposée à un tarif d’entrée plus doux que les modèles classiques du marché. Pour la découvrir en détail, le site officiel est disponible ici : la-bouriquette.fr. Et, vous la connaissez peut-être déjà si vous avez lu notre article sur NeozOne, où nous vous en parlions dans cet article. Artisanale, légère, minimaliste et chaleureuse, cette mini-caravane teardrop semble tout droit sortie d’un road trip vintage. Et, je dois avouer qu’elle serait parfaite pour mes prochaines vacances à Montalivet-les-Bains ! Découverte de cette mini-caravane qui a tout d’une grande !

Une mini-caravane artisanale pensée pour le confort essentiel

La petite Bouriquette reprend l’esprit du modèle original, mais dans une version plus légère et plus abordable. Elle est construite en épicéa trois plis, protégée avec un Rubio à base de lin, et profite d’une isolation sérieuse avec 60 mm de laine de bois en contour et 32 mm d’Armacell dans le plancher. À l’intérieur, un vrai sommier 140 par 190 cm fait en France, deux liseuses à leds avec port USB, des rangements et la possibilité d’intégrer une batterie. La grande fenêtre latérale de 1 100 par 450 mm, équipée d’un occultant et d’une moustiquaire, apporte une vraie luminosité tout en permettant de profiter du paysage comme dans un cocon. Avec 3,42 m de long, 1,92 m de large et 1,70 m de haut, elle passe partout sans dépasser d’une petite voiture. C’est d’ailleurs ce qui a séduit le jury du Salon du Made in France, où Maxime Morel a présenté sa création, comme le raconte cet article du Parisien.

Une fabrication soignée et un charme unique

Le charme de cette mini-caravane tient autant à son look teardrop qu’au savoir-faire artisanal. Maxime Morel passe près de deux cents heures à fabriquer chaque modèle, et aucune petite Bouriquette ne ressemble parfaitement à une autre. Il propose plusieurs options pour personnaliser l’expérience selon les besoins : tiroir cuisine, glacière intégrée, jantes Modular quinze pouces, barbecue pliant, coffre avant et même un porte-vélos si vous souhaitez prolonger l’aventure. Pour les amoureux de vidéos, un aperçu en images est disponible ici.

Les principales options de la petite Bouriquette

Coffre avant, 400 €

Glacière Dometic 21 litres, 250 €

Kit roue de secours avec support inox, 250 €

Tiroir cuisine sortie totale, 1000 €

Réservoir eau 11 litres avec robinet électrique, 140 €

Lanterneau Dometic, 250 €

Jantes Modular quinze pouces avec pneus, 500 €

Quatre béquilles, 150 €

Barbecue Le Baroudeur, 150 €

Une mini-caravane pour voyager librement et simplement

Avec son poids plume, sa carte grise, son isolation sérieuse et son charme rétro, la petite Bouriquette incarne parfaitement cette envie de liberté que nous ressentons tous quand les beaux jours arrivent. Elle rappelle les années trente où ces teardrops faisaient déjà rêver des milliers de voyageurs.