La Tiny House Nano, l’adorable mini maison sur roues à trois couchages de Baluchon

Envie de liberté, de nature, et d’un petit cocon pour vous abriter, prendre un café, ou faire une sieste au calme ? Et si trois mètres de long suffisaient à s’évader en famille ? Avec la tiny house Nano, Baluchon signe l’une des plus petites maisons roulantes de France… mais sans rien sacrifier au confort. Une mini-maison de 3,3 m par 2,3 m, parfaitement tractable avec une simple formation B96, et équipée d’une VMC double-flux, d’un lit deux places, d’une salle de bain et même d’un coin bureau. Un exploit d’optimisation à découvrir en image sur le site de Baluchon. Toujours est-il que cela ne doit pas déplaire à leurs propriétaires, les photos sont magnifiques, et les aménagements plus qu’ingénieux. Elle n’est pas récente, nous vous en parlions déjà dans cet article, mais cela vaut le coup de la découvrir ou de la redécouvrir. C’est parti.

Le confort d’un vrai logement… en taille XS

Ne vous fiez pas à son gabarit de coquille de noix : la Nano est petite, certes, mais furieusement bien pensée. Baluchon a réussi à y caser une cuisine toute équipée, une salle de bain avec toilettes sèches et douche de 70 × 70 cm, un coin repas-bureau et trois couchages. Oui, trois ! Grâce à une banquette peigne qui se déplie en lit deux places, et une mezzanine sécurisée par un filet pour un enfant, chacun y trouve sa place, à condition de bien s’entendre et de ne pas ronfler trop fort. Les matériaux choisis ne sont pas en reste : ossature en épicéa, bardage en red cedar, isolation en chanvre, lin et coton, et menuiseries mixtes alu/bois à double vitrage. C’est beau, c’est sain, et c’est durable. Côté électroménager, la Nano embarque un chauffe-eau électrique, des plaques de cuisson et un frigo Klarstein. Pas de four, certes, mais on peut se passer du gratin dauphinois quelques jours ou quelques semaines !

Une mobilité idéale pour les week-ends nature

Avec un PTAC de 1600 kg, la Nano peut être tractée par de nombreux SUV ou breaks familiaux, et ne nécessite qu’une formation de 7 h (B96). C’est ce qui a séduit Thierry, qui l’a installée en Rhône-Alpes comme pied-à-terre pour ses week-ends de pêche. Christiane et Pascal, eux, ont opté pour une version au toit bleu, posée sur la côte bretonne. Le format ultra-compact permet de se poser facilement, même sur des parcelles peu accessibles. Certes, avec seulement 7,6 m², la Nano n’est pas pensée pour accueillir une famille à l’année, mais elle coche toutes les cases d’une tiny de loisir confortable, bien ventilée (merci la VMC double-flux Lunos), bien isolée, et surtout bien conçue.

Et si c’était la tiny idéale pour vos week-ends ?

La Nano incarne une autre vision de la liberté. Pas besoin d’un 4×4 américain ni d’un terrain immense : cette maison roulante minimaliste s’adapte à vous, à votre budget, et à vos envies d’évasion. En plus, la personnalisation est de mise : couleur du toit et menuiseries au choix, aménagement intérieur en chêne et épicéa, et un style chaleureux qui n’a rien d’un camping-car. Et, pour ceux qui hésitent entre plusieurs modèles, sachez que Baluchon est le « roi » de la personnalisation, avec des gabarits et des usages variés selon les projets de vie.

À votre avis, vivre ou séjourner à trois dans 7,6 m², c'est la liberté ou ce serait très compliqué pour vous ?