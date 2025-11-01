Le constructeur français Tibi House dévoile une extension pour agrandir une Tiny House

Il y a quelques mois, l’équipe de Tibi House avait eu le plaisir de construire la tiny house de Peggy et Arnaud, un couple tombé amoureux du concept des micro-maisons. Leur projet, réalisé sur mesure à Gérardmer, traduisait parfaitement leur mode de vie : liberté, nature et confort minimaliste. Aujourd’hui, l’histoire se poursuit avec une nouvelle étape pleine de sens. Peggy et Arnaud ont de nouveau fait confiance à David Spenner et à son équipe pour agrandir leur tiny house grâce à une extension mobile. Une démarche rare dans cet univers où la compacité prime, mais qui prouve qu’une tiny peut aussi évoluer avec ses habitants, sans rien perdre de son âme ni de son authenticité. Pour rappel, les tiny houses sont considérées en France comme des Habitations Légères de Loisirs, soumises à une réglementation spécifique définie sur Legifrance, et elles cartonnent dans tout le pays. Découverte.

Une tiny qui s’agrandit en conservant son charme originel

Sur la vidéo partagée par Tibi House, on découvre la tiny house originelle, déjà pleine de charme, accueillant désormais un second module relié par une terrasse en bois. L’ensemble forme un espace harmonieux et lumineux, où chaque détail semble pensé pour le bien-être. Le nouveau module, monté sur remorque, s’intègre parfaitement à la structure principale grâce à un bardage assorti et une grande baie vitrée qui inonde l’intérieur de lumière naturelle. Sur le toit, un puits de lumière vient parfaire cet équilibre, tandis que la terrasse aménagée invite à profiter des beaux jours. Chez Tibi House, artisanat et ingénierie s’allient pour donner vie à des habitats modulables et élégants. Chaque extension, chaque assemblage est pensé comme un puzzle sur mesure, aussi esthétique que fonctionnel.

Une aventure humaine avant tout

« Chaque tiny est un défi », aime rappeler David Spenner, le fondateur de Tibi House. « Il faut tout penser et s’adapter aux demandes de chaque client ». Et, c’est justement cette relation de confiance avec Peggy et Arnaud qui rend le projet encore plus beau. Le couple a accepté que Tibi House partage les images de cette extension, tout en préservant leur intimité : la vidéo officielle, condensée par respect pour leur intérieur, met surtout en lumière la phase d’installation et d’ajustement du module. On y découvre une équipe passionnée, concentrée, et surtout fière de prolonger une aventure humaine entamée plusieurs mois plus tôt. L’ensemble incarne l’esprit même des tiny houses : liberté, simplicité, et une touche d’audace, comme on peut le découvrir aussi dans l’article NeozOne consacré à la plus petite tiny house au monde, la Levi Kelly.

Des habitats mobiles et écologiques

Les tiny houses ne sont pas de simples « petites maisons », mais de véritables projets de vie. Ces habitations légères ne dépassent pas 3,5 tonnes pour rester transportables, et sont pensées pour vivre au plus près de la nature. Chaque centimètre carré est optimisé : cuisine, salle de bains, coin salon et chambre cohabitent dans un espace moyen de 15 m² au sol, sans rien sacrifier au confort. Chez Tibi House, la conception repose sur des valeurs fortes :

Bois locaux et durables, issus des forêts environnantes ;

Isolation en métisse, un matériau innovant fabriqué à partir de tissus recyclés ;

Fabrication artisanale et sur mesure, dans les ateliers de Gérardmer ;

Et un engagement écologique constant, sans compromis sur le design.

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur le cadre légal et l’évolution du statut des tiny houses, l’article NeozOne sur la loi ALUR et son impact possible sur ces habitats légers explique très bien les enjeux actuels.

Une tiny, mille possibilités

La tiny house de Peggy et Arnaud illustre parfaitement la modularité de ces habitats nouvelle génération. Loin d’être figée, elle s’agrandit, s’adapte et évolue au rythme de la vie de ses occupants. Aujourd’hui, elle propose une surface de vie accrue, une belle terrasse aménagée, et un confort digne d’une maison traditionnelle, tout en gardant son esprit nomade et écologique. Et, sur les photos, difficile de ne pas sourire : un chien beige court joyeusement autour, la terrasse baigne de soleil, et l’on devine sans mal que cette tiny agrandie respire la sérénité. Plus d’informations sur ce constructeur tibihouse.fr. Alors, vous aussi, seriez-vous prêt à agrandir votre tiny house si la vie vous offrait cette opportunité ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !