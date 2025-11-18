Le constructeur suédois Vagabond Haven propose une Tiny House à seulement 27 600 €

En 2023, le marché français des tiny houses est estimé à 30 millions d’€, selon une étude publiée par Le Site Immo. Et, en novembre 2025, alors que les prix de l’immobilier continuent de grimper, l’engouement pour ces tiny houses ne se tarit pas. Elles connaissent une croissance fulgurante, surtout quand on sait que les tiny houses sont juridiquement classées comme habitations légères de loisirs selon le Code de l’urbanisme (L.111-4). Toujours dans la partie réglementaire, la FFB rappelle d’ailleurs dans un dossier complet que ces mini-maisons doivent respecter des règles précises en matière d’implantation et d’assurance. Et, au milieu de toutes ces contraintes réglementaires, une tiny house vient justement faire parler d’elle : la Sofia, du constructeur suédois Vagabond Haven, proposée à partir de 27 600 €. Une maison mobile de 16 m², super compacte mais conçue pour vivre off-grid. Moi qui regarde toujours les tiny houses avec un mélange d’envie et d’interrogations, cette Sofia, très minimaliste, a retenu mon attention. Je vous la présente immédiatement !

Un intérieur ultra-optimisé qui surprend vraiment

La Sofia ne paie pas de mine de l’extérieur, mais une fois la porte ouverte, on entre dans un petit bijou d’optimisation scandinave. Tout est pensé au millimètre : cuisine centrale, petit frigo, micro-ondes, plaque induction ou gaz, rangements bien cachés, et même un poêle à bois pour les longues soirées d’hiver. Le lit n’est pas seulement un lit : il cache des rangements partout et peut se transformer en coin repas grâce à un système de table escamotable. Je me suis revue dans ma tiny idéale, en train de rédiger un article NeozOne avec une tasse de chocolat chaud. Et, pour ceux qui se demandent si vivre dans si peu d’espace est réaliste, je vous renvoie aussi à deux articles que nous avions publiés : quels sont les inconvénients d’une tiny house ? ou encore : peut-on vivre toute l’année avec des animaux dans une tiny house ? Croyez-moi, on en apprend beaucoup !

Tableau récapitulatif : Tiny House Sofia en un coup d’œil

Élément Caractéristiques Surface habitable 16 m² Longueur 6,1 m Poids maximal 3,5 t Mode de chauffage Bois, pellet, radiateurs, pompe à chaleur Salle de bain Douche, WC au choix (classique, compost, incinération) Prix de départ 27 600 € Off-grid Possible (panneaux solaires + récupérateur d’eau)

Une tiny house réellement pensée pour vivre hors réseau

La Sofia n’est pas une ravissante caravane premium. C’est une mini-maison pensée pour vivre hors réseau : panneaux solaires, système de récupération d’eau de pluie, chauffe-eau gaz ou électrique, ventilation complète et isolation hivernale en textile recyclé. Avec ses grandes fenêtres et son isolation sérieuse, c’est le genre de tiny que je verrais bien posée dans une clairière près de Réau. La Sofia peut-elle vraiment remplacer un studio ? Je le pense sincèrement, oui, avec ce petit truc en plus qui s’appelle la Nature tout autour !

Cette tiny à 27 600 € vaut-elle réellement le coup ?

Quand on compare avec les prix moyens en France (souvent de 45 000 à 100 000 €), la Sofia fait clairement partie des options les plus abordables du marché. Elle s’adresse aux minimalistes assumés, aux adeptes du hors-réseau, aux voyageurs au long cours… ou à ceux qui rêvent d’un petit refuge à installer au fond d’un terrain familial. Bien sûr, tout n’est pas parfait : la surface reste contenue, la mezzanine de stockage n’est pas un vrai couchage (problème d’issue de secours) et les équipements off-grid font monter la facture. Mais le rapport qualité/prix, lui, est imbattable, surtout avec la signature Vagabond Haven.

Et, comme elle est suédoise, il y a fort à parier que la livraison est possible en France ! Pour aller plus loin, la fiche complète est disponible sur le site officiel du constructeur.