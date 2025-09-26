« Le moins cher du monde », Niva, le camping-car Lada tout équipé à seulement 18 000 €

Qui a dit qu’il fallait casser son PEL pour s’offrir un camping-car ? Le Niva Autodom, venu de Russie, casse les codes… et les prix.

Un camping car sur une base de Lada Niva.
Le Niva Autodom est un camping car compact minimaliste. Crédit photo : Lux f

Au regard de la météo, il est fort probable que l’été soit bel et bien terminé. Mais, ce n’est pas une raison pour ne pas penser aux prochaines vacances, cela redonne le moral, non ? Si vous envisagez le road trip en camping-car, j’ai un bon plan à vous proposer ! Cela ne vous aura pas échappé : le marché du camping-car est souvent synonyme de budgets colossaux, mais voilà que la Russie nous surprend avec le Niva Autodom, présenté comme l’un des camping-cars les moins chers au monde. Affiché autour de 18 000 € (1,6 million de roubles), ce petit bijou développé par la société Lux Form promet de réunir compacité, confort et prix plancher. Bien sûr, ce modèle ne sera pas distribué partout en Europe à cause des normes strictes, mais il fait rêver les baroudeurs à petit budget. Un camping-car est avant tout un véhicule qui permet de dormir et de cuisiner n’importe où : mission accomplie pour ce Niva compact, mais bien équipé. Je vous le présente immédiatement !

Un camping-car miniature mais complet

Avec ses 4,76 m de long pour 2,77 m de haut, le Niva Autodom n’a rien d’un palace roulant, mais il réussit à caser l’essentiel. On retrouve deux places assises, un coin repas avec table pliante, une cuisine avec réchaud à gaz, évier et réfrigérateur, ainsi qu’une petite salle de bain équipée d’un lavabo, d’une douche et de toilettes chimiques. Côté nuit, deux couchages sont prévus dans l’alcôve située au-dessus du poste de conduite. Les réservoirs d’eau (70 L propre et 40 L usées) et la batterie auxiliaire assurent une autonomie confortable. On est donc bien loin du simple break aménagé à la va-vite : ici, chaque centimètre a été optimisé.

L'intérieur du camping car.
Un intérieur spartiate et minimaliste mais complet. Crédit photo : Lux f

Les limites d’un format aussi compact

Évidemment, à ce prix et avec une base aussi petite, il faut accepter quelques compromis. La hauteur intérieure plafonne à 1,55 m : oubliez l’idée de cuisiner debout si vous mesurez plus d’1,60 m. L’espace de stockage reste limité, tout comme la puissance du moteur essence 1,7 L de 84 chevaux : inutile d’espérer doubler un camion sur autoroute en un clin d’œil. Enfin, sa diffusion restreinte rend difficile l’homologation en Europe de l’Ouest. Bref, il ne faut pas y voir un camping-car familial, mais plutôt une solution minimaliste pour deux voyageurs adeptes du hors-piste.

Plan de la disposition du Niva Autodom.
Plan de la disposition du Niva Autodom. Crédit photo : Lux f

Comparatif express

Critère Niva Autodom Camping-car classique Van aménagé
Prix ~18 000 € 50 000 € et + 30 000 – 70 000 €
Taille 4,76 m 6 – 7 m 5 – 6 m
Couchages 2 3 à 5 2 à 4
Autonomie 70 L eau / 95 Ah batterie 100 L et + Variable
Tout-terrain Excellente capacité Faible Moyenne

Pourquoi séduit-il malgré tout ?

Le Niva Autodom n’a pas vocation à remplacer les camping-cars traditionnels, mais à proposer une alternative accessible pour ceux qui rêvent de voyages sans se ruiner. Sa polyvalence en fait un compagnon idéal pour les amateurs de sport, de nature ou de road trips hors des sentiers battus. Sa consommation réduite et sa compacité permettent aussi de se faufiler là où les grands fourgons n’osent pas passer. Et, si certains puristes lui reprochent son manque de confort, d’autres y verront un vrai retour à l’essentiel : rouler, dormir, repartir.

L'intérieur du Niva Autodom.
Un camping car Russe sur une base de Lada Niva pour les adeptes du minimalisme. Crédit photo : Lux f

Alors, selon vous, le Niva Autodom, camping-car minimaliste et tout-terrain à prix cassé, représente-t-il une vraie alternative pour démocratiser les voyages en camping-car ? Et vous, que pensez-vous de ce camping-car qui mêle praticité et robustesse ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Via
Motor1.com
Source
granta-furgon.ru
Tags
