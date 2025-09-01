Le nouveau van aménagé Westfalia Kipling va faire de l’ombre au Volkswagen California

Avec pour base le Ford Transit Custom, le nouveau Westfalia Kipling s’adapte à vos envies de voyage en famille toute l’année. Un accent est mis sur l’aménagement intérieur qui s’optimise pour créer plus d’espace et de confort. En collaboration avec Ford, la marque s’est surpassée cette fois avec ce van aménagé inédit. Naturellement, le confort de conduite a été amélioré avec de nombreux systèmes d’assistance. Ce modèle colle aussi bien aux voyageurs soucieux de l’environnement grâce à sa faible consommation d’eau, de gaz et d’électricité, garantissant une autonomie maximale sur les routes. Autre chose inédite, Westfalia affiche fièrement le montant de ce camping avant le Caravan Salon qui est disponible à partir de 68 190 €.

Une fourgonnette confortable pour 4

Avec un confort général optimisé, un espace fonctionnel et une délimitation claire de chaque zone, le Kipling est parfait pour les voyages en famille. Un accent a été mis sur la configuration innovante avec des lits à l’arrière, une cuisine côté passager et une dînette avant côté conducteur. Oubliez le passage nuit/jour où le lit se plie pour devenir une banquette. Chacun de ses équipements trouve une place bien à lui. La seule fois, où vous aurez besoin de plier les éléments structurels pour plus d’espace, ce sera pour des besoins de chargement lors des trajets. Westfalia honore clairement sa promesse : « … Ce van aménagé allie innovation et praticité au quotidien, sans compromis. ».

Une part belle aux loisirs en toute saison

Le lit transversal du Kipling est rabattable et offre un espace dédié pour tout type d’équipements de loisirs et de plein air. Et si tous vos équipements ne rentrent pas, il y a encore de l’espace au niveau des rails de toit pour skis, pagaies ou kayaks pouvant accueillir un poids maximal de 25 kg. En clin d’œil spécial à la communauté des télétravailleurs, Westfalia a pensé à un salon qui reste en l’état pour travailler pendant que les autres membres de la tribu dorment.

Des envies de nuits étoilées ? L’une des particularités du Kipling est sa moustiquaire panoramique enveloppante offrant une vue à 240°. Vous pourrez ainsi dormir sous les étoiles et admirer l’horizon sans craindre les piqûres de moustique un peu comme sous cette tente, skyview dont nous avions parlé dernièrement.

Plus de flexibilité, plus de liberté

La flexibilité est au rendez-vous sur ce van aménagé grâce à sa double porte coulissante. Il offre alors la possibilité de sortir d’un côté ou de l’autre sans déranger au passage la personne qui est en train de manger ou de travailler. De plus, cette fonctionnalité décuple la sensation de plein air et c’est aussi plus de luminosité et une meilleure aération dans une fourgonnette de ce type. Un atout souvent réservé aux modèles de camping grand format que possède aussi le Volkswagen California. Les deux véhicules seront présents au traditionnel salon de Düsseldorf jusqu’au 7 septembre prochain.

S’ils partagent certaines similitudes, Westfalia pourrait remporter la partie pour son salon non-convertible. Plus d’informations sur westfalia-mobil.com. Selon vous, l’argument du salon intact prime-t-il sur les autres fonctionnalités du Westfalia Kipling ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .