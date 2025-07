L’entreprise bretonne Antilope dévoile le Flex PLUS, un superbe van aménagé 100 % autonome

Vous rêvez de prendre la route à deux, cheveux au vent et cuisine dans le coffre ? La vanlife est très à la mode en ce moment ! Je vais aujourd’hui, vous présenter le Flex PLUS, un van aménagé conçu par la marque bretonne Antilope Van, qui pourrait bien être votre futur compagnon d’évasion. Proposé à partir de 51 900 €, ce modèle modulable, pensé pour un couple nomade, peut même accueillir jusqu’à quatre passagers pour les trajets quotidiens. Compact, bien pensé, et surtout entièrement équipé, il incarne à merveille ce besoin d’évasion douce dont beaucoup rêvent depuis la covid. Et, cerise sur le kouign-amann : il est fabriqué en Bretagne avec un soin quasi artisanal, comme l’explique un article publié par Ouest-France. Je vous le présente immédiatement.

Un petit van qui cache bien son jeu

À première vue, le Flex PLUS ressemble à n’importe quel van compact. Mais, ouvrez les portes, et c’est une autre histoire. Son toit relevable, ses nombreux rangements démontables, sa table multifonction et son grand salon quatre places transforment l’espace intérieur en mini-studio roulant. Et, le lit peigne de 195 × 130 cm n’a rien à envier à certaines chambres d’hôtel… mais ici, la vue peut changer tous les matins. Côté cuisine, on n’est pas en reste : évier inox, réchaud gaz, frigo de 30 L et table coulissante permettent de préparer un dîner romantique ou un café rapide. Le tout reste accessible de l’intérieur comme de l’extérieur, un détail qui fait toute la différence par temps breton… c’est-à-dire imprévisible.

Une autonomie pensée pour l’aventure

Pas de van sans autonomie. Et, sur ce point, le Flex PLUS coche presque toutes les cases :

Panneau solaire 200 W

Batterie lithium 60 Ah

Chauffage Webasto programmable avec kit altitude

Convertisseur 700 W

Réservoir d’eau propre de 40 L + eaux usées de 20 L

Douchette extérieure (parfaite après la rando)

WC intégré (oui, même pour les pipis de nuit !)

Et, ce n’est pas tout. Le véhicule est livré avec un auvent latéral de 5 m², du mobilier extérieur, un porte-vélos basculant, des jantes alliage Diamond et même un parapluie. Il ne manque que le kouign-amann.

Ce qu’il faut retenir du Flex PLUS

Caractéristiques Détails Prix de base 51 900 € Couchage 2 personnes (lit 195 × 130 cm) Places carte grise 2 à 4 (selon options Isofix) Hauteur 2 m (passe sous la plupart des barres) Cuisine Réchaud, frigo, évier, accessoires Espace extérieur Auvent, chaises, table Toit relevable Oui Autonomie Panneau solaire, batterie, chauffage Sanitaires WC intégré + douchette extérieure Fabrication Bretagne (Coëtmieux, Côtes-d’Armor)

Une réussite bretonne qui s’exporte

Depuis son lancement en 2022, la marque Antilope Van connaît un succès fulgurant. Installée à Coëtmieux, dans les Côtes-d’Armor, l’entreprise a rapidement doublé la surface de son usine pour répondre à la demande. D’après Le Télégramme, plus de 1 400 véhicules ont déjà été vendus, dont une part croissante à l’international. Ce qui plaît ? Le rapport équipement/prix, la production 100 % française, et surtout, la modularité intelligente du Flex PLUS, pensé autant pour l’évasion que pour un usage quotidien.

Car oui, on peut l’utiliser pour partir en road trip… mais aussi pour aller chercher les enfants à l’école ou faire ses courses, grâce aux sièges Isofix amovibles. Plus d’informations sur antilopevan.fr. Pratique, non ? Et vous, seriez-vous prêt à vivre la vanlife en duo dans ce Flex PLUS tout équipé à 51 900 € ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !