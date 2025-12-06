L’entreprise familiale BHS fabrique de magnifiques tiny houses, originales et durables

Ah les tiny houses, elles ont le vent en poupe, c’est une certitude ! Plus abordables qu’une maison « en dur », plus écologiques, elles séduisent de plus en plus, même si la réglementation est très encadrée, comme le précise le site architectes.org. Dans ce domaine, j’aimerais vous faire découvrir une petite entreprise familiale basée dans les Landes : BHS qui construit bien plus que de petites maisons en bois. En effet, ils sont spécialisés dans l’habitat mobile, durable et astucieux, monté sur remorque et conçu sur mesure. Pas de prix affiché, tout se fait sur demande, ce qui laisse une jolie marge de personnalisation. De mon côté, je l’avoue, ces petites maisons me séduisent autant pour leur odeur de bois que pour leur promesse d’un quotidien plus simple. Quand on voit la taille de certains logements en Île-de-France, une tiny house ne paraît plus si tiny que ça d’ailleurs. Présentation.

Une aventure familiale née en Gironde, aujourd’hui bien ancrée dans le bois

L’histoire de BHS, c’est d’abord celle d’une fratrie : Thomas, Mathieu et Mathilde Bresson, tous passionnés de menuiserie, de construction bois et d’habitat alternatif. Dès 2019, dans la zone d’activité de Carbon-Blanc, ils imaginent des tiny houses inspirées des modèles américains nés après l’ouragan Katrina, lorsque de nombreux foyers ont dû se loger rapidement et durablement. Leur ambition : créer un habitat mobile, beau, fonctionnel et respectueux de l’environnement. Lors du salon de l’habitat Home à Bordeaux, leur tiny house a attiré des visiteurs de tous âges : certains imaginaient un gîte, d’autres un bureau, d’autres encore un petit pied-à-terre pour souffler loin du tumulte.

Une tiny house chaleureuse, lumineuse… et optimisée dans les moindres détails

La tiny house présentée par BHS est un véritable cocon, vous pouvez la découvrir sur leur page Facebook. Dès l’entrée, on découvre un salon cosy, avec un canapé arrondi, des coussins en maille, une grande baie vitrée qui laisse entrer la lumière, et un décor mêlant bois clair, papier peint graphique et touches végétales. L’ambiance est douce, presque nordique, comme un petit chalet contemporain posé sur une remorque. La cuisine surprend par son équipement : plan snack chaleureux, suspensions en rotin, plaques de cuisson, rangements bien pensés… On sent la patte de menuisiers passionnés. Et détail amusant : un mur « guinguette » agrémenté de néons colorés, parfait pour ceux qui aiment vivre dans un espace qui a du caractère. Le bois reste roi, tout comme la volonté de créer des espaces optimisés sans jamais sacrifier le confort ou l’esthétique. Pour ceux qui rêvent d’un petit coin rien qu’à eux, difficile de ne pas se projeter dans cet espace où tout semble pensé pour respirer.

Ce qu’il faut retenir avant d’adopter une tiny house BHS

Habitat mobile, durable et entièrement personnalisable

Fabrication artisanale par une entreprise familiale passionnée

passionnée Intérieur chaleureux, optimisé et lumineux

Configuration adaptable : gîte, studio, espace de travail ou refuge bien-être

Installation soumise aux règles locales d’urbanisme

Vivre toute l’année dans une tiny house : un vrai mode de vie ?

Beaucoup la considèrent comme un hébergement de loisirs, mais vivre à l’année dans une tiny house est tout à fait envisageable, même avec des animaux. Pour plus de détails, retrouvez notre article complet ici : vivre toute l’année avec des animaux dans une tiny house. Et, après avoir visité celle de BHS, je comprends pourquoi le concept séduit autant : chaleur du bois, optimisation parfaite, charme unique… Une tiny house, c’est finalement une nouvelle façon de penser l’espace, la simplicité et le confort. Plus d’informations sur leur page Facebook. Alors, seriez-vous prêts à adopter votre propre tiny house BHS pour réinventer votre quotidien ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !