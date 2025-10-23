L’entreprise française Greenkub dévoile une petite maison en bois à moins de 100 000 €

Et, si le rêve d’une maison en bois contemporaine, respectueuse de la nature et abordable devenait enfin réalité ? C’est le pari relevé par Greenkub, constructeur français spécialisé dans les habitats compacts en ossature bois. Nous avions déjà parlé de l’entreprise, par le biais du studio de jardin ou encore de leurs extensions pour agrandir votre maison… Cette fois, c’est la dernière réalisation de l’entreprise française que je souhaite vous présenter. Elle, c’est une maison sur pilotis de 40 m², installée dans l’Hérault, ne dépassant pas les 100 000 €. Conçue pour la location saisonnière, elle a été imaginée pour Thomas et Claire, deux propriétaires souhaitant valoriser leur terrain situé en zone Natura 2000. Élégante, écologique et parfaitement intégrée dans le paysage, cette maison a été pensée pour réduire au maximum son empreinte environnementale. Le chantier a été mené avec précision : préfabrication en atelier, fondations adaptées au sol méditerranéen et isolation performante. Le tout, bien sûr, dans le respect des exigences de la réglementation environnementale RE 2020. Petite visite guidée, et vous pourrez même la louer pour quelques jours. C’est parti.

L’esprit Greenkub : performance et nature main dans la main

Chez Greenkub, la philosophie est claire : construire vite, bien et durablement, sans sacrifier le confort. L’architecte-conseil du projet, Mme Gibelin, a orienté la conception autour de trois piliers : efficacité énergétique, intégration paysagère et confort d’usage. Résultat ? Une maison en duplex, lumineuse, qui surplombe le paysage grâce à ses pilotis tout en préservant la faune et la flore locales. Les parois en bois massif et la charpente optimisée garantissent robustesse et isolation, même sous le soleil héraultais. Et, je peux vous assurer qu’il tape fort, je l’ai testé cet été ! Côté aménagement, rien n’est laissé au hasard : grande pièce de vie, cuisine fonctionnelle, salle d’eau équipée et couchages astucieux pour quatre voyageurs. Le tout avec une vue à couper le souffle depuis la terrasse. Et, pour les plus curieux, la maison est visible sur le site officiel de Greenkub.

Ce qu’il faut retenir avant de se lancer

Surface : 40 m² habitables, en duplex.

Prix : moins de 100 000 €, selon les options et le terrain.

Énergie : conception conforme à la RE 2020 , isolation renforcée, matériaux biosourcés.

, isolation renforcée, matériaux biosourcés. Destination : location saisonnière, bureau de jardin ou résidence secondaire.

Bonus : projet réalisable avec accompagnement complet (étude de sol, permis de construire, dossier CCMI).

Un investissement durable et rentable

Thomas et Claire ne se contentent pas de posséder une belle maison : ils ont fait le choix d’un investissement raisonné et rentable. Louée environ 90 € la nuit (réservation de deux nuits minimum), cette maison affiche un taux d’occupation élevé et attire les voyageurs en quête d’authenticité. On peut d’ailleurs la réserver sur Airbnb. Entre mer, garrigue et arrière-pays, elle s’impose comme une alternative séduisante à la tiny house classique : plus spacieuse, mieux isolée et conçue pour durer.

Et, je dois avouer que, moi qui rêve parfois d'un petit coin tranquille en bois au fond du jardin, ce concept me parle beaucoup. Et vous, seriez-vous tenté par une maison Greenkub sur pilotis, entre ciel, bois et sérénité, pour moins de 100 000 € ?