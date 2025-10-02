L’entreprise française Tiny Binocles dévoile une Tiny House vraiment pas comme les autres

On sait que vous avez déjà entendu des milliers de fois l’argument « pas comme les autres ». Mais là, promis, cette tiny house signée Tiny Binocles est vraiment unique. Leur forme ne ressemble à aucune autre. Et pour cause, le nom de la marque n’est pas un simple jeu de mots : il fait référence à la silhouette de ces maisons minuscules qui, avec leurs deux grands hublots, rappellent une paire de binocles. C’est assez drôle, on dirait le hibou de Duolingo, et la ressemblance est frappante. On espère que cette tiny house aura le même capital sympathie auprès des utilisateurs. Moi, elle me fait déjà sourire.

Une histoire de binocles

Deux grands yeux, des hublots empruntés à l’univers naval… c’est ce que l’on remarque en premier sur une tiny Binocles. Si c’est original, ce n’est pas qu’une fantaisie. Ces ouvertures ont été pensées pour laisser entrer un maximum de lumière naturelle le jour, et la nuit, on a la sensation de vivre à la belle étoile. Sur le site du constructeur, on parle d’un « panorama sans précédent ». Ce look signature est un clin d’œil assumé au monde naval. Et pour parfaire le lien entre bateau et maison, les Tiny Binocles sont mobiles, prêtes à voyager. Elles sont le prototype même de la maison mobile, conçue pour vous permettre de jeter l’ancre dans différents endroits et de découvrir de nouveaux environnements.

Un constructeur créatif… et technique

À première vue, cette ingénieuse collection de tiny houses pourrait sembler être l’œuvre d’un esprit purement créatif. C’est vrai, mais ce n’est pas tout. Le concepteur breton, Ambroise Humeau, est un menuisier de profession avec 20 années d’expérience à son actif. Pour couronner le tout, il a fait ses classes chez les Compagnons du Tour de France, un gage d’excellence en matière de construction en bois. Et sa passion ne s’arrête pas là : amateur de bateaux, il a même appris des techniques de construction navale en Suisse. Il est donc clair que ces mini-maisons sont le résultat d’un projet mûrement réfléchi, loin d’une simple décision fantaisiste. Même si, avouons-le, on a bien l’impression qu’elles nous regardent et qu’elles sont vivantes.

Quels Binocles préférez-vous ?

Si les binocles ont donné leur nom à la marque, ils ont aussi inspiré toute une collection. La gamme éponyme propose six modèles différents, tous arborant ce look signature avec leurs grands yeux. Vous avez donc le choix entre :

Grand Duc : pour pousser le concept jusqu’au bout, ce modèle n’a pas seulement des yeux de hibou, il en a aussi la forme ! C’est le plus grand de la marque, conçu pour les familles de 4 à 6 personnes avec une mezzanine.

Lapone : de plain-pied, elle est parfaite pour les seniors ou les personnes à mobilité réduite, ou tout simplement pour ceux qui préfèrent une tiny house sans mezzanine . Elle peut accueillir de 2 à 4 occupants.

. Elle peut accueillir de 2 à 4 occupants. Chevêchette : la plus petite de la collection, elle mesure seulement 4,8 m de long et peut accueillir jusqu’à 3 personnes.

La collection inclut aussi les modèles Noctua, Hulotte, et Masquée. Ce dernier se distingue un peu des autres, car il ressemble davantage à une tiny house classique, tout en conservant l’esprit « binocles » grâce à ses deux grandes fenêtres.

La construction durable, une autre particularité

Au-delà de l’esthétique et du confort, Tiny Binocles s’engage pour la construction durable. Ces tiny houses sont fabriquées à partir de bois issu de forêts gérées de manière durable, situées à proximité de l’atelier du constructeur en Bretagne. Les matériaux biosourcés sont mis à l’honneur pour l’isolation. De plus, les tiny Binocles peuvent être entièrement autonomes en énergie même si elles ont été pensées pour être installées sur des terrains viabilisés. Aucun détail n’est laissé pour compte, comme le revêtement du bois, qui est naturel plutôt que chimique. L’objectif n’est pas seulement de créer des maisons en forme de hibou, mais aussi d’avoir un impact positif sur l’environnement. Plus d’informations sur tinybinocles.com. Alors, trouvez-vous vraiment cette tiny house pas comme les autres ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .