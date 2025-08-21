Les vacances en van aménagé, « beaucoup d’avantages, mais aussi quelques inconvénients »

Depuis quelques années, le phénomène de la vanlife connaît un véritable essor en France. Le principe ? Transformer un simple fourgon en maison roulante pour partir à l’aventure, libre comme l’air. En 2024, près de 14 766 vans neufs ont été vendus en France, contre 9 231 avant la covid, selon Wikicampers. Entre liberté, économies et expériences inoubliables, ce mode de vacances attire de plus en plus de curieux. Et, je dois avouer qu’il me fait rêver : une semaine, voire plus si affinités, en van aménagé, avec la possibilité de m’arrêter presque où je veux : voilà une idée qui me trotte dans la tête depuis un moment ! Découverte.

Voyager en toute liberté

L’un des grands avantages de la vanlife, c’est la flexibilité. Pas d’itinéraire figé, pas de réservations imposées : on roule, on s’arrête, on profite. Des couples comme Laurie et Robin, rencontrés sur la côte basque, témoignent de cette spontanéité dans cet article publié sur Radio France. Une table pliante, quelques cartes, un coucher de soleil, et l’aventure prend tout son sens. J’avoue que je comprends l’attrait : l’idée de pouvoir poser son lit face à la mer un soir, puis au pied d’une montagne le lendemain, a quelque chose de magique.

Une alternative économique

Contrairement aux idées reçues, voyager en van peut être avantageux financièrement. Anaïs et Quentin, par exemple, ont calculé qu’un mois de vacances en van leur coûtait approximativement 1 000 €, quand une location classique d’hébergement atteignait facilement le double. Bien sûr, le carburant peut représenter un budget élevé, et c’est ce qui me fait un peu hésiter, car je pense que ce mode de vie doit coûter cher à ce niveau. Mais, finalement, n’est-ce pas le prix à payer pour goûter à cette liberté ? Mon ami Sébastien, en Suisse, ne semble pas s’en plaindre : chaque week-end, il part explorer son pays d’adoption, partageant toujours de magnifiques spots avec moi.

Les atouts et limites de la vanlife

Comme tout mode de voyage, la vanlife a ses avantages… mais également quelques inconvénients qu’il vaut mieux connaître avant de se lancer à l’aveuglette.

Liberté totale : s’arrêter où l’on veut (dans le respect de la réglementation locale).

Économie : hébergement inclus dans le véhicule, frais souvent réduits.

Confort variable : du simple matelas dans un combi aux fourgons équipés avec douche et frigo.

Stationnement compliqué : trouver un lieu autorisé reste parfois un casse-tête , surtout l’été.

Carburant : un budget à ne pas négliger, surtout pour les longs trajets.

Bref, la vanlife n’est pas un conte de fées sans contraintes, mais une aventure dans laquelle liberté et concessions avancent main dans la main.

Une tendance qui s’installe durablement

Depuis la crise sanitaire, la vanlife est devenue plus qu’une mode : c’est un mode de vie assumé. De nombreux jeunes adultes privilégient l’achat d’un fourgon aménagé à celui d’un logement, misant sur l’expérience plutôt que la pierre. Les réseaux sociaux contribuent largement à cette popularité : photos idylliques, vidéos inspirantes et récits de road trips donnent envie de sauter le pas.

Mais, gare aux installations électriques improvisées : mieux vaut confier ce genre de travaux à un professionnel pour éviter les mauvaises surprises. Alors, seriez-vous prêt à troquer vos vacances traditionnelles pour vivre, vous aussi, « la dolce vita » à bord d'un van aménagé ?