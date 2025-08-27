L’incroyable caravane pivotante Romotow T8 est désormais disponible en 3 modèles

Romotow T8, ce mobil-home pivotant de W2 est désormais disponible à un prix plus abordable. L’entreprise néo-zélandaise propose trois modèles pour cibler différents utilisateurs : Shell, Pure et Ultimate…

Romotow, une caravane qui peut pivoter pour laisser place à un salon extérieur.
Romotow, une caravane qui peut pivoter pour laisser place à un salon extérieur. Crédit photo : Romotow (capture d'écran vidéo YouTube)

Vous souvenez-vous du Romotow T8, cet étonnant camping-car rotatif à mi-chemin entre la caravane classique et la tiny house ? Nous avons parlé de son design exceptionnel et de ses caractéristiques dans cet article, mais aussi de son prix exorbitant d’environ 429 000 NZ$ (215 000 €). Un tarif qui, il faut le dire, est pratiquement inaccessible pour ceux qui attendent son lancement avec impatience. Heureusement, W2 a rectifié le tir en proposant trois modèles, dont une version d’entrée de gamme beaucoup plus abordable, un modèle luxueux pour une expérience de glamping inégalée, et une version Shell qu’on peut aménager soi-même. L’entreprise néo-zélandaise a mis tout en œuvre pour élargir le marché de sa caravane extensible…

Une élégante caravane pivotante

Pour rappel, le Romotow se démarque par son design élégant et pivotant, inspiré d’une clé USB qui sort de son abri. D’une simple pression sur un bouton, la caravane pivote pour créer un spacieux salon de jardin surélevé. Grâce à un mécanisme hydraulique automatique, la partie intérieure pivote à 90° et dévoile un espace en L, agrandissant l’espace au sol de 70 %. Outre son design aérodynamique extensible, le Romotow séduit par sa structure monocoque innovante, lui offrant une résistante et une étanchéité optimales. À noter qu’il mesure 9,3 mètres de long sur 2,5 mètres de large, pour une surface totale de 29 m², et peut accueillir quatre personnes. Le cabinet d’architecture et de design néo-zélandais W2 a placé la barre très haute avec ce concept de maison mobile ultra-moderne.

Vue de dessus en plan de la caravane.
Vue de dessus de l’habitat de la caravane. Crédit photo : Romotow

Les modèles milieu et haut de gamme

Le modèle d’entrée de gamme, le T8 Pure, est celui qui se rapproche le plus du T8 original de 2023. Sauf que son prix de départ est de 375 000 NZ$ (environ 188 000 €), largement inférieur au prix de lancement du modèle original lancé il y a deux ans. Sa configuration et ses fonctionnalités sont revues à la baisse par rapport à la gamme luxueuse, Ultimate. Sa batterie et ses panneaux solaires sont, par exemple, deux fois moins importantes que celles de cette dernière. L’Ultimate, quant à elle, possède toutes les fonctionnalités de série d’origine et bien plus : système audio multizone, climatisation, télévision connectée 4K de 32 pouces, batterie lithium de 400 Ah, suspension pneumatique Cruisemaster tandem, etc. W2 aurait apporté plus de luxe et de confort à ce modèle haut de gamme, dont le prix serait à 475 000 NZ$ (environ 238 000 €). Selon W2, cette gamme supérieure est proposée en version deux couchages, mais peut être transformée en version quatre couchages grâce à l’ajout d’un lit escamotable optionnel au-dessus de la dinette.

Une version Shell permettant de personnaliser l’aménagement du Romotow

La gamme Shell s’adresse à ceux qui souhaitent aménager eux-mêmes leur Romotow. W2 cible surtout les entreprises qui veulent en faire un bureau mobile, un véhicule promotionnel, etc. On y trouve tous les composants structurels impressionnants du T8 : construction monocoque en aluminium, système de rotation hydraulique automatisé, châssis tubulaire rectangulaire en acier, etc. Mais le T8 Shell bénéficie également de certaines caractéristiques du modèle original, dont une fenêtre panoramique avant incurvée, un pont composite effet teck, des marchepieds électriques rabattables, etc. Sauf qu’il n’y a pas de cloisons intérieures, d’équipements et de commodités.

Une caravane luxueuse.
Une caravane luxueuse qui pivote. Crédit photo : Romotow

Quoi qu’il en soit, toutes les gammes du Romotow arborent un design futuriste, tant par leur esthétique que par leur structure monocoque innovante. Plus d’informations sur romotow.com. À un tel tarif, il est certain que peu de personnes peuvent s’offrir ce bijou de technologies, cependant, que pensez-vous du design de ces caravanes ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

romotow.com
