Lineage VT, un très luxueux van aménagé, qui coute le prix d’un petit appartement

Vous rêvez d’un van aménagé qui conjugue design raffiné à l’européenne et baroudeur américain tout-terrain ? Le Lineage VT de Grand Design, petit bijou monté sur un Ford Transit rehaussé, pourrait bien être votre futur compagnon de route. Disons, que ce véhicule se destine aux adeptes de la vanlife luxueuse ! Quand les amoureux de ce mode de vie retapent un vieux Kangoo pour quelques nuits à la belle étoile, les autres s’offriront ce bijou ! En effet, affiché à environ 202 000 €, ce van propose une version revisitée du camping-car, façon glamping haute performance. Pas encore convaincu ? Laissez-moi vous embarquer à bord pour une visite guidée, entre panneaux solaires, cinéma au lit et douche centrale (oui, au milieu du van !). Découverte !

Un look robuste dehors, une suite design dedans

À l’extérieur, le Lineage VT affiche la gueule d’un 4 × 4 prêt à gravir les montagnes du désert marocain, ou d’ailleurs : pneus tout-terrain BFGoodrich KO2, transmission intégrale, suspensions Van Compass rehaussées et porte-roue de secours suspendue à l’arrière. C’est simple : il a tout du baroudeur US version gros bras. Mais, dès qu’on pousse la porte coulissante… changement d’ambiance ! On se croirait dans une suite mobile extraite d’un palace parisien. Le plan est résolument européen : lit arrière escamotable, cuisine design avec plaque à induction invisible, grand frigo de 91 L et même… un plan de travail en porcelaine italienne. Et, pour ne rien gâcher, un lit escamotable de 137 × 203 cm se déplie en un clin d’œil.

Une salle de bain centrale et un vidéoprojecteur de série

L’innovation la plus bluffante ? Sa salle de bain au centre du van, avec receveur de douche caché dans le sol, porte enroulable, et douche pluie directement au plafond. Exit les cabines étroites et sombres ! On trouve également une cuisine optimisée, un grand évier avec planche à découper, un robinet rotatif effet « cascade » et des rangements malins à gogo. Et, parce que glamping rime avec détente, Grand Design a caché dans un placard… un écran de vidéoprojecteur de 50 pouces qui se déploie au pied du lit.

Ce qu’il faut retenir du Lineage VT

Motorisation : Ford Transit AWD, moteur V6 EcoBoost de 310 ch

Autonomie : jusqu’à 3 jours off-grid avec batterie lithium 48 V (165 Ah, extensible à 330 Ah)

Énergie : 400 W de panneaux solaires (800 W en option) + auvent solaire de 720 W en option

Confort : climatisation split sous le châssis, chauffage 6 800 BTU, eau chaude, Starlink possible

Cuisine : plaque induction invisible, évier avec planche à découper, frigo 91 L

Couchage : lit principal 137 × 203 cm + couchage deux personnes dans le toit relevable panoramique

Technologie : écran projecteur 50″, éclairages extérieurs, tablette de commande Firefly

Dimensions : 6,7 m de long, certifié RVIA

Un van de rêve qui reste étonnamment bien positionné

Même si le tarif dépasse les 200 000 €, le Lineage VT reste compétitif face à des modèles plus chers, mais moins équipés comme le Revel de Winnebago (vendu plus de 235 000 €). Ici, on a une vraie alliance de fonctionnalités robustes, d’autonomie énergétique, de design intérieur sophistiqué, et d’astuces pratiques venues tout droit d’Europe. Une belle surprise dans un secteur souvent trop conservateur ! Plus d’infos sur le site officiel de Grand Design RV. Et vous, seriez-vous prêt à troquer votre camping-car classique pour un van glamping aussi chic que baroudeur à 202 000 € ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !