Lou Tiny House dévoile une maison PMR pour vivre sa retraite chez soi et près des siens

Lorsque l’on vieillit ou que l’on se retrouve en situation de handicap, pour certains, c’est un établissement spécialisé qui est proposé. Le maintien à domicile, tout le monde en rêve, mais ce n’est pas toujours possible ! On voit, de plus en plus, des seniors s’installer dans leur studio de jardin, ou leur tiny house, directement dans le terrain de leurs enfants ! Et, c’est exactement le défi relevé par l’équipe de Lou Tiny House pour Huguette et Jean-Claude. Ce couple charmant, fraîchement installé dans une tiny house de plain-pied, accessible et climatisée, a posé les valises, au fond du jardin de leur fille, dans les Landes. L’occasion pour nous de vous faire découvrir une tiny pas comme les autres, pensée pour accompagner en douceur les besoins d’une personne à mobilité réduite. Une démarche inclusive et innovante, conforme aux principes d’accessibilité définis dans la loi Handicap de 2005. Allez, on vous fait la visite !

Une tiny house de 15 m² mais pleine d’astuces bien pensées !

Quand Huguette a su qu’un fauteuil roulant allait faire partie de son quotidien, elle n’a pas voulu renoncer à sa liberté. Vivre chez sa fille, oui, mais dans sa maison, ses affaires, sa routine ! Le projet s’est donc porté sur une tiny house de 15 m², finie clés en main, avec tout le confort nécessaire en version mini, mais surtout en version adaptée PMR (Personne à Mobilité Réduite) : salle de bain accessible, revêtements antidérapants, zones de retournement étudiées avec précision et même climatisation, s’il vous plaît. Jean-Claude, son complice de toujours, profite aussi de cette installation : couchage double au rez-de-chaussée, télévision bien placée, terrasse pour lire le journal. Bref, une retraite bien méritée avec autonomie et sérénité. Le tout sans jamais déranger leur fille, sauf peut-être pour un petit café !

Le lit qui fait tout sauf le café

Parmi les pépites de cette Tiny House PMR, le lit motorisé 3-en-1 mérite sa minute de gloire ! En journée, il se replie vers le haut, révélant une ravissante banquette pour recevoir les petits-enfants ou regarder la télé. Besoin de travailler, d’écrire ? Une simple pression, et voici un bureau spacieux qui se déploie, prêt à accueillir ordinateur ou carnet de mots fléchés. Un seul meuble, trois usages, pour s’adapter à tous les moments de la journée. Ce lit malin optimise l’espace sans faire de concession sur le confort. Idéal pour garder un intérieur clair, pratique et stylé, sans avoir à pousser les murs. Personnellement, je trouve ce meuble hyper ingénieux, et pas que pour les tiny houses !

Ce qu’il faut retenir de la Tiny House PMR Lou

Équipement/Caractéristique Adapté pour les PMR ? Détail Plain-pied (sans mezzanine) ✅ Accès direct, sans escaliers Salle de bain accessible ✅ Grande douche, poignées, WC adapté Revêtements antidérapants ✅ Sols sécurisés dans toutes les pièces Lit motorisé 3-en-1 ✅ Lit, banquette et bureau intégrés TV et climatisation ✅ Confort au quotidien Zones de retournement étudiées ✅ Circulation aisée en fauteuil roulant

Une mini-maison, un grand pas vers l’autonomie

L’initiative de Lou Tiny House mérite d’être saluée. Cette première Tiny House PMR montre qu’avec de la créativité et un peu d’audace, il est possible d’offrir une solution confortable, esthétique et respectueuse de chacun. Pour Huguette et Jean-Claude, c’est aussi un nouveau chapitre de vie, où proximité familiale ne rime pas avec dépendance, mais avec partage et bienveillance.

Et, si vous hésitez encore sur les Tiny Houses adaptées aux besoins de l'âge ou du handicap, nous vous en parlions dans cet article sur les tiny houses pour les seniors et les aidants. Plus d'informations sur loutinyhouse.com. Et vous pourriez-vous imaginer vivre dans une Tiny House PMR aussi ingénieuse que celle d'Huguette et Jean-Claude ?