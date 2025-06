Lou Tiny House, la maison de Stéphanie « pour vivre autrement » au pied des Pyrénées

Et, si vous posiez littéralement votre maison… au milieu des chevaux, avec vue sur les montagnes ? Pour ma part, ce serait le rêve absolu, mais c’est le choix simple et très inspirant de Stéphanie, aide-soignante à Saint-Gaudens (31), qui a fait construire sa tiny house pour vivre autrement. Vendue en finition « clef en main » par Lou Tiny House, cette maisonnette de 13 m² trône désormais sur un terrain verdoyant, entourée de pâturages et tournée plein sud avec une vue imprenable sur les Pyrénées. Le prix n’a pas été communiqué par le fabricant, mais les modèles similaires démarrent autour de 59 000 € selon les finitions. Avec ses matériaux durables, ses toilettes sèches et sa clim réversible, la tiny de Stéphanie s’inscrit aussi dans la mouvance du minimalisme durable… mais avec le confort d’un petit cocon bien pensé. Embarquement immédiat à sa découverte.

Une maison sur roues, des sabots sur l’herbe et les montagnes en fond d’écran

Pas besoin d’un chalet de luxe pour admirer les Pyrénées. Depuis sa grande fenêtre snack, Stéphanie profite chaque jour d’une vue imprenable sur la nature. Sa tiny house, posée sur un terrain en légère pente, a nécessité un peu d’ajustement à la livraison, afin de la stabiliser dans les règles de l’art. Mais, aujourd’hui, elle est parfaitement de niveau, ancrée dans le calme et les bruits du vent. Le bardage en épicéa teinte miel s’harmonise à merveille avec les pâtures alentour, et la mezzanine propose un nid douillet, accessible par une échelle de meunier. C’est sa résidence principale, pensée pour le quotidien d’une femme qui travaille beaucoup et qui avait besoin d’un chez-soi paisible et simple, à son image.

Minimalisme, fonctionnalité… et vraie sensation de confort

Dans ces 6 mètres de longueur intérieure, chaque centimètre est utilisé intelligemment. Pas de salon conventionnel, mais une grande table-snack avec vue, une cuisine compacte, mais pratique, un coin nuit en hauteur et un petit meuble d’entrée bien pensé. Le mini frigo suffit pour les essentiels, les rangements sont ouverts et accessibles, et le coin salle de bain, séparé par une porte coulissante, comprend tout le nécessaire, y compris des toilettes sèches. Et, pour ne rien gâcher, la maison est équipée d’une climatisation réversible. Idéal pour supporter les étés chauds des Hautes-Pyrénées ou les petites gelées matinales, sans exploser sa facture d’énergie.

Les caractéristiques principales de la tiny house de Stéphanie

Élément clé Détail Taille intérieure 6 mètres de long Surface habitable 13 m² Couchage 1 mezzanine Finition Clef en main Toiture Mono-pente Accès étage Échelle de meunier Cuisine Snack + mini frigo Sanitaires Toilettes sèches Isolation Menuiseries alu double vitrage Chauffage/clim Climatisation réversible Vue Pyrénées & pâturages Spécificité Chatière intégrée 🐱

Une tiny pour une femme, un style de vie pour tous

Stéphanie ne cherchait pas l’excentricité, mais un cadre qui lui ressemble : modeste, chaleureux et ancré dans la nature. Son choix de vivre seule, dans un petit espace bien agencé, peut sembler radical. Mais, il traduit une quête de simplicité, de calme, et de vraie autonomie. Lou Tiny House lui a offert plus qu’une habitation : une façon d’habiter le monde sans l’encombrer, tout en gardant ses repères et ses conforts.

Et vous savez quoi ? Même son chat dispose de son accès VIP grâce à une jolie chatière sur mesure !