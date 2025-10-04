Ma Malle d’enfer, un kit abordable qui transforme n’importe quel véhicule en van aménagé

La vanlife fait rêver, mais quand on voit que les fourgons aménagés dépassent souvent les 50 000 €, le rêve s’évapore vite. C’est là qu’intervient Ma Malle d’Enfer, un kit ingénieux imaginé par la Bretonne Margaux d’Amphernet, menuisière et voyageuse dans l’âme. À partir de 1 299,99 €, ce caisson 100 % amovible promet de transformer votre véhicule du quotidien en mini van aménagé. En cinq minutes chrono, et sans sortir la boîte à outils, vous voilà prêt pour un week-end improvisé. La cheffe d’entreprise était d’ailleurs présente au Salon Viving habitat et immobilier à Brest, du 3 au 6 octobre 2025. Vous avez manqué le salon breton, pas de panique, je vous présente ce génial concept immédiatement. C’est parti.

Une idée née de la passion du voyage

Margaux connaît bien les envies d’évasion. Avant de se lancer dans la menuiserie, elle a sillonné le monde comme monitrice de plongée baroudeuse. Elle a donc pensé ce kit pour ceux qui, comme elle, aiment partir sur un coup de tête. Son concept : permettre à n’importe qui, maman solo ou couple de retraités, de transformer sa voiture de tous les jours en petit cocon mobile. Fabriqué en bois contreplaqué adapté à l’humidité bretonne, le kit se veut solide, léger et durable. Et, comme elle le fabrique dans son atelier à Brest, il est 100 % français, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

Un concept simple et pratique

Le principe est enfantin : la malle se glisse dans le coffre, se déplie en lit, et propose des tiroirs et des rangements astucieux. L’installation se fait en moins de cinq minutes. Pas besoin d’outils ni de diplôme de mécano, juste un brin de curiosité. Le tout reste 100 % amovible : une fois revenu de votre escapade, hop, vous retirez la malle et votre voiture redevient totalement normale. Pour plus de confort, trois gammes ont été pensées : Compact’Malle, Siestamalle et Famimalle, adaptées aux différents types de véhicules.

Les trois modèles disponibles

Modèle Prix de base Taille du lit Rangement sous lit Points clés Compact’Malle 1 299,99 € 120 × 200 cm 290 L Idéal citadines/monospaces Siestamalle 1 599,99 € 140 × 190 cm 495 L Parfaite pour ludospaces Famimalle 1 599,99 € 140 × 190 cm (haut) 677 L Maxi rangements et confort

Bonus : si vous n’avez pas le budget pour l’acheter, certains kits sont proposés en location à 35 € par jour. Une alternative parfaite pour tester la vanlife sans engagement.

Ma Malle d’enfer, un kit abordable qui transforme n’importe quel véhicule en van aménagé

Alors, est-ce que ça marche vraiment ? La réponse est oui. Les kits d’aménagement modulables offrent une liberté incroyable. Vous partez avec votre Clio ou votre C3, vous dormez confortablement dans un lit avec matelas épais, et vous disposez d’espaces de rangement insoupçonnés. Le tout pour un budget raisonnable et sans toucher à la carrosserie. Bien sûr, ce n’est pas un fourgon de luxe : vous n’aurez pas de douche intégrée ni de cuisine équipée dernier cri. Mais, pour partir en week-end nature, en road trip improvisé ou même en festival, Ma Malle d’Enfer tient toutes ses promesses.

Elle prouve que la vanlife peut aussi rimer avec accessibilité. Ma Malle d’Enfer, c’est l’idée simple et brillante qui permet à tous de goûter aux joies de la vanlife, sans se ruiner. Plus d’informations sur mamalledenfer.fr. Alors, seriez-vous tenté de transformer votre voiture en van aménagé pour 1 299,99 € ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !