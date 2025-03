Mechkawaii, l’invention d’un jeu de société à imprimer en 3D, personnalisable à l’infini

Vous aimez jouer aux jeux de société ? Moi aussi, j’adore passer des moments avec mes parents pour des parties de belote d’anthologie ! Entre tricheries, cartes cachées ou erreurs volontaires, les manches s’enchaînent et parfois on grince un peu des dents devant les tentatives de mon père ! Les cartes sont semblables, immuables évidemment, mais que diriez-vous d’un jeu un peu dingue, mais absolument génial ? Lui, c’est Mechkawaii : le premier jeu de plateau 100 % imprimable en 3D chez soi, pour 39 €. Désormais commercialisé pour 79 € sur le site officiel Mechkawaii, c’est une petite révolution dans le monde du jeu, et de l’impression 3D. Embarquement immédiat vers le futur du jeu de société ?

Qui est le « petit génie » caché derrière Mechkawaii ?

L’inventeur de cette petite révolution s’appelle Valentin Heyne, il habite Charenton-le-Pont (94) et est passionné par le DIY et les univers fantastiques. Avec Mechkawaii, il casse littéralement les codes du jeu traditionnel. Et, en plus, il est personnalisable à l’infini. Ce jeu a déjà conquis les visiteurs de la Japan Expo et les jeunes curieux de la Cité des sciences. Son concept ? Une bataille entre des animaux mignons, mais suréquipés (les Mechkawaii) et des robots dévastateurs en forme d’émojis (les Prodromes), sur un terrain entièrement modulable, lui aussi imprimé en 3D. Le plateau se construit à chaque partie, les figurines s’assemblent comme des LEGO, et aucune aventure ne ressemble à la précédente.

Un jeu de société, un atelier créatif… et une œuvre d’art

Attention, Mechkawaii, ce n’est pas juste un jeu à imprimer : c’est une expérience créative complète. On reçoit les cartes et les règles par courrier, puis on télécharge les fichiers pour imprimer figurines et plateaux avec sa propre imprimante 3D. Couleurs, matériaux, peinture… tout est personnalisable. Chaque joueur crée sa version du jeu, en fonction de ses goûts et de ses idées. Il faut évidemment disposer d’une imprimante 3D. Mais, tout est prévu, une version imprimée est en cours de développement. D’ailleurs, un financement participatif sur Ulule a été lancé récemment

Des animaux mutants, des robots en émojis… et des batailles épiques

Ce qui rend Mechkawaii aussi attachant, c’est son univers décalé et original. D’un côté, des animaux évolués (un lapin tactique, un cerf laser, un sanglier tank, oui oui), de l’autre, des robots destructeurs, mais avec des têtes d’émojis (le smiley avec les lunettes de soleil a des missiles sur les épaules, pour vous donner une idée). Le tout se passe sur des plateaux thématiques : biome urbain, biome forêt, et bientôt d’autres à venir. Chaque figurine a ses caractéristiques, ses pouvoirs, et la capacité de surprendre… jusqu’à la dernière case.

Et vous, prêt(e) à imprimer votre propre univers avec Mechkawaii, le jeu 3D à 79 € personnalisable à l’infini ? Alors, vous aussi tentés par une partie ? Il suffit de cliquer par ici pour rejoindre la communauté sur le site officiel Mechkawaii. Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cette invention ? Avez-vous déjà cédé à l’achat de la version à imprimer, ou pensez-vous craquer pour vos futures soirées ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .