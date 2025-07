Mini Tommy, une étonnante mini caravane à seulement 6 500 €, qui cache bien son jeu

Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, les vacances d’été sont synonymes de camping ! À 50 ans révolus, j’ai passé toutes mes vacances, avec mes parents, puis avec mon mari, en camping ! Nous avons tout essayé : tente à monter, tente meublée, mobil-home, studio, mais toujours dans un camping ! Nous aimons cette approche mêlant liberté, convivialité et rapprochement avec la Nature dans tous ses états ! Depuis quelques années maintenant, nous envisageons l’achat d’une petite caravane pour des vacances encore plus libres, et aussi par nostalgie probablement, de la vieille caravane de mes grands-parents, qui trônait à l’île-d’Oléron dans les années 80 ! Je vous ai déniché un petit bijou, avec la Mini Tommy de Tomplan, qui se conduit avec n’importe quelle voiture, même la plus petite, même électrique, pour des vacances bohèmes, mais confortables. Je vous embarque faire le tour du propriétaire. C’est parti.

Une mini-caravane qui ne manque pas de coffre ni de style

Mini Tommy, c’est un peu la tiny house du monde de la caravane : compacte, fonctionnelle, et surtout très attachante. Vendue à partir d’environ 6 500 € en version basique (et jusqu’à 9 000 € pour le modèle complet avec kitchenette), elle séduit les amateurs de plein air qui ne veulent pas sacrifier leur confort. Et pour cause : elle reste tractable avec un simple permis B, grâce à son poids total autorisé limité à 750 kg. Je l’ai vue pour la première fois sur un salon du camping, coincée entre deux mastodontes bardés de gadgets. Et, pourtant, c’est elle qui attirait tous les regards ! Facile à stationner, maniable même pour les débutants et sans fioritures inutiles, elle va à l’essentiel avec intelligence. Son gabarit (370 × 161 × 182 cm à l’extérieur) permet de l’installer presque partout, du camping en bord de mer au coin ombragé d’une forêt.

Un petit intérieur qui a tout d’un grand

Ne vous fiez pas à sa taille : Mini Tommy cache bien son jeu ! Le lit pliant 200 × 140 cm propose un vrai cocon pour deux adultes, avec matelas et tapis d’aération inclus. L’éclairage LED 12 V, la cloison de séparation et les trappes latérales rendent l’espace étonnamment cosy. Dans la version complète, on trouve même une mini kitchenette équipée d’une plaque de cuisson à gaz, d’un lavabo, d’un petit frigo de 20 litres et d’un système audio Bluetooth pour vous détendre, en musique. Et, si vous êtes du genre à aimer les options, il y a de quoi s’amuser : panneau photovoltaïque, roue de secours, auvent pour faire la sieste à l’ombre ou jantes alu pour frimer sur l’aire d’autoroute. Une mini-caravane, certes, mais avec un réel potentiel de personnalisation.

Comparatif des versions Mini Tommy

Modèle Freinée Cuisine incluse Poids autorisé Dimensions utiles (cm) TMC 25.00 ❌ ❌ 500 à 750 kg 252 × 140 × 121 TMC 25.00 H ✅ ❌ 750 kg 252 × 140 × 121 TMC 25.01 ❌ ✅ 500 à 750 kg 252 × 140 × 121 TMC 25.01 H ✅ ✅ 750 kg 252 × 140 × 121

Pratique, économique et prête à rouler

C’est là tout l’intérêt de Mini Tommy : pas besoin d’investir dans un SUV ou un permis spécifique pour partir à l’aventure. Elle s’attelle à n’importe quelle voiture équipée d’un attelage standard, et sa structure légère limite la consommation de carburant. Ajoutez à cela des équipements bien pensés (fenêtres avec stores, rangements sous le plancher, roue jockey, amortisseurs, etc.), et vous obtenez une solution parfaite pour les week-ends improvisés comme pour les grandes échappées.

En bonus, son look rétro et ses courbes douces feront le bonheur des amateurs d’Instagram comme des fans de bivouac à l’ancienne. Plus d’informations sur cette caravane tomplan.eu. Et vous, êtes-vous prêt à troquer votre tente canadienne pour une Mini Tommy avec lit douillet et kitchenette intégrée ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !