MOBI, un kit d’aménagement pour les vans, modulaire, fonctionnel et « Plug & Play »

Les vacances scolaires ne plus qu’à quelques encâblures et vous pensez déjà à la plage et au farniente ! Si vous possédez déjà un utilitaire dans votre garage, vous aspirez peut-être à découvrir la vie en van aménagé, mais avec une furieuse envie de vadrouiller avec style et confort ? Alors, la gamme MOBI de chez MYKITVAN pourrait bien vous faire oublier la tente dépliante et la glacière en mousse. Le principe est simple : vous venez avec l’un des cinq modèles de véhicules compatibles (Trafic, Transporter, Jumpy…), et MYKITVAN se charge de transformer votre van vide en véritable cocon sur roues, prêt pour le road trip. Et, si vous partez de zéro, ils proposent aussi des véhicules tout équipés, clés en main, à la finition professionnelle. Chaque projet est homologué VASP M1, pour rouler en toute légalité. Le grand plus ? Tous les équipements sont pensés pour le confort, l’autonomie et la durabilité : isolation 4 saisons, banquette-lit convertible, pack électrique Victron, cuisine, rangements malins… Bref, tout pour vivre la vanlife sans sacrifier son café chaud du matin ni dormir recroquevillé contre une roue de secours.

Le Volkswagen Transporter T6.1 MOBI : prêt à partir, vraiment

C’est un peu la star de la gamme. Le Volkswagen Transporter T6.1, aménagé par MYKITVAN en version MOBI, coche toutes les cases du van de rêve. Sous le capot, un moteur 2.0 TDI 150 ch, une boîte automatique DSG 7 rapports et côté confort : GPS, clim, sièges pivotants, caméra de recul… Un véhicule neuf et ultra-moderne, déjà tout équipé pour la route. L’aménagement MOBI comprend un toit relevable avec couchage, une banquette-lit coulissante, une isolation complète thermo-acoustique, un pack électrique 12 V/230 V, ainsi que l’eau propre, les eaux usées et un habillage bois élégant. Le tout pour 69 900 € TTC, avec homologation incluse. C’est un vrai modèle « plug & play » : on met les clés, on charge les duvets, et on part voir si la mer est toujours bleue. Retrouvez tout l’aménagement d’un Transporter en cliquant ici.

Le Nissan Primastar (ou Renault Trafic) : le sur-mesure malin à partir de 30 900 €

Vous possédez un Renault Trafic ou un Nissan Primastar ? Bonne nouvelle : le pack d’aménagement MOBI existe aussi pour vous, dès 30 900 € TTC. Cette solution est idéale pour ceux qui veulent personnaliser leur projet tout en maîtrisant leur budget. L’aménagement comprend un meuble cuisine fonctionnel, une banquette convertible en lit, un habillage complet, de l’électricité embarquée, et tout ce qu’il faut pour transformer un fourgon vide en véritable espace de vie mobile. Le tout est posé dans les ateliers MYKITVAN, avec un accompagnement professionnel qui garantit une compatibilité parfaite avec votre véhicule. Et, contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce n’est pas du bricolage approximatif : les finitions sont irréprochables, et le rendu aussi agréable que fonctionnel. De quoi partir à l’aventure avec un van au look pro ! Tous les détails de cet aménagement malin sur ce lien.

Ce que propose MYKITVAN avec la gamme MOBI

Éléments inclus MOBI VW T6.1 tout équipé (69 900 €) Primastar / Trafic aménagé (30 900 €) Banquette-lit coulissante Oui Oui Toit relevable avec couchage Oui En option Isolation 4 saisons Oui Oui Habillage bois + feutre Oui Oui Pack électrique Victron Oui Oui Réservoirs eau propre/usée Oui Oui Homologation VASP M1 Oui Oui Véhicule inclus Oui Non

Un aménagement pour chaque profil de voyageur

Avec la gamme MOBI, que vous soyez déjà propriétaire d’un utilitaire ou en quête d’un van prêt à rouler, MYKITVAN vous propose une solution adaptée, esthétique et durable. Le Transporter T6.1 séduira les amoureux du tout-en-un, tandis que le Primastar (ou le Trafic) s’adresse aux baroudeurs malins qui aiment participer à la conception de leur futur cocon mobile. Dans les deux cas, l’aménagement est solide, malin, modulable, et donne franchement envie de prendre la route sans regarder derrière soi.

En savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : mykitvan.com. Et vous, seriez-vous tenté par un aménagement MOBI pour partir à l'aventure avec style et confort cet été ?