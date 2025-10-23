Modern Buggy dévoile un hybride très ingénieux, entre la remorque et la mini caravane

Depuis l’invention de la caravane, en 1860, celle que l’on appelait la roulotte a connu de nombreuses innovations. Je me souviens encore de la vieille caravane que mes parents louaient sur l’île d’Oléron pour les vacances : un cube métallique avec un confort plutôt spartiate ! Si je vous parle de caravane, c’est pour vous présenter le nouveau modèle de la marque américaine Modern Buggy ! Et, le moins que l’on puisse en dire, c’est qu’ils frappent fort avec l’Ultimate Hauler 18 (UH18), un concept hybride entre remorque et mini caravane vendue autour de 24 995 $ (21 504 €). Disons que c’est une petite révolution roulante qui combine à la fois un espace de vie confortable et un plateau de transport pour quad, moto ou matériel d’aventure. Je vous la présente immédiatement, elle sera peut-être celle de votre prochain road-trip ? C’est parti.

Un concept mi-remorque, mi-caravane qui bouscule les codes

Si vous pensiez avoir tout vu dans le monde des véhicules de loisirs, détrompez-vous. L’UH18 est une drôle de créature roulante : moitié remorque plateau pour embarquer vos « jouets motorisés », moitié mini caravane pour y dormir comme à la maison. Son module de vie avant reprend la structure des teardrop trailers chers à Modern Buggy, avec un lit XXL convertible en canapé, une isolation composite sans bois, et même un panneau solaire de 200 W pour l’autonomie énergétique. L’arrière, quant à lui, se transforme en zone de chargement de plus de 3,3 m de long, capable de transporter un quad, une moto ou même un petit buggy. Une mini caravane qui combine confort et utilité pour les plus baroudeurs d’entre nous !

Toutes les caractéristiques de l’UH18

Sous ses airs minimalistes, l’Ultimate Hauler 18 cache une belle liste d’équipements :

Élément Détail Longueur totale 6,8 m (22,3 ft) Poids total autorisé 3 175 kg (GVWR) Charge utile 2 040 kg Plateau arrière 3,3 m × 1,8 m Panneau solaire 200 W Batterie embarquée Plomb ou lithium en option Lit intérieur 178 × 213 cm (super queen) Système de ventilation Ventilateur 4 vitesses Prix indicatif 24 995 $ (env. 21 500 €)

Autant dire que Modern Buggy a pensé à tout pour séduire les baroudeurs connectés. J’imagine déjà ce modèle sur les routes de la Loire ou des Cévennes, transformé en base de camp idéale pour un week-end d’observation ou un tournage photo.

Pourquoi ce concept « UH18 » séduit autant ?

Je ne suis pas étonnée de son succès car ce concept combine liberté, modularité et praticité. Avec son double essieu, ses pneus tout-terrain et son châssis renforcé, il s’adresse autant aux aventuriers qu’aux artisans ou professionnels itinérants. Et, côté confort, la UH18 n’a rien à envier à certaines caravanes plus coûteuses : matelas grand format, rangements intégrés, possibilité de frigo, de climatisation et même d’auvent. On est loin de la tente de camping qui s’envole au premier coup de vent. Et, vous, seriez-vous tenté par la Modern Buggy UH18, cette mini caravane hybride à 24 995 $, capable d’abriter vos rêves comme vos motos, si elle était disponible en France ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !