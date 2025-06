Nano Micro House, une mignonne Tiny House à moins de 20 000 €, parfaitement aménagée

Popularisées vers la première moitié des années 2000 par Jay Shafer et Gregory Johnson, les fondateurs de la Small House Society, les mini maisons séduisent un nombre grandissant de particuliers à travers le monde, surtout en Europe et aux États-Unis. En France, le chiffre d’affaires de l’entreprise Idéal Tiny est passé de 500 000 à 3,5 millions d’euros entre 2020 et 2022, selon une étude de marché réalisée par Made in FR. Par ailleurs, d’autres acteurs majeurs du secteur comme Baluchon ou Cahute, ont enregistré une importante augmentation des commandes. Pour attirer davantage de clients, certaines sociétés mettent à leur disposition des tiny houses arborant des designs uniques, à des prix toujours plus abordables. Aux États-Unis, la Nano Micro House compte parmi les mini maisons les moins chères et se démarque par sa superficie restreinte, ainsi que par son aménagement pensé pour offrir un confort optimal à ses occupants.

Une tiny house de moins de 10 m²

Bien qu’elle ne soit pas la plus petite mini maison, la Nano Micro House a une surface nettement moins importante que d’autres modèles, comme la Tellico de Wind River Built, une des tiny houses les plus spacieuses. Elle a une superficie de 9,6 m² pour seulement 3,5 m de long. Ce qui est largement inférieur à longueur de la Tellico estimée à environ 13,7 m. Pour information, en raison de sa surface restreinte, cette mini maison ne peut accueillir que deux personnes et n’est donc pas adaptée à des événements, tels que des dîners en famille ou entre amis. Néanmoins, comme nous l’avons dit précédemment, elle a été aménagée pour garantir un niveau de confort optimal.

Un petit salon et une cuisine bien équipée

La porte principale de la Nano Micro House donne sur un petit salon pouvant être équipé d’un petit canapé ou un fauteuil. Grâce à de grandes baies vitrées, cette pièce de la tiny house bénéficie d’un excellent éclairage naturel. Concernant la cuisine, elle met à la disposition des occupants tous les appareils nécessaires à la préparation de leurs repas, dont une cuisinière à quatre feux et un four. La chambre à coucher, quant à elle, est située sur une petite mezzanine accessible par une échelle installée sur un mur. Elle dispose d’un lit pour deux personnes et de quelques mobiliers, entre autres, une table de chevet de dimensions suffisamment importantes pour accueillir un ordinateur portable, un ventilateur et des livres.

Quid de la salle de bains ?

À l’instar des autres pièces, la salle de bains de la Nano Micro House comprend tous les équipements indispensables au confort des occupants. Malgré le manque d’espace, les concepteurs de la tiny house ont réussi à mettre en place une baignoire, une douche, un lavabo et des toilettes dans cette pièce. Un petit meuble est aussi présent pour ranger des serviettes et d’autres objets. À noter que cette mini maison est installée sur une remorque à essieu et est alimentée grâce à un branchement similaire à celui des camping-cars.

Son prix est d’environ 20 000 € et elle est actuellement une des tiny houses les plus abordables du marché. Elle est mise en vente sur le site tinyhomebuilders.com. L’aventure tiny house vous tente-t-elle, en tant que résidence secondaire ou principale ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .