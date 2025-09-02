Nevan kit propose un kit de conversion modulaire pour construire son propre van aménagé

Dans un monde où l’aventure et la liberté séduisent de plus en plus de voyageurs, transformer son propre véhicule en espace de vie roulant est devenu bien plus qu’une tendance. Il s’agit d’un véritable mode de vie. Et au cœur de cette révolution mobile, Nevan, basée à Londres, se distingue par son ingéniosité et son sens du détail. L’entreprise propose des kits de conversion sur mesure pour vans de toutes tailles, permettant aux particuliers de transformer leur véhicule en un camping-car confortable. Avec cette solution, elle rend l’aménagement DIY accessible à tous, avec des matériaux durables et un design soigné, sans pour autant sacrifier la qualité.

Un kit de conversion haut de gamme

Nevan fabrique ses produits en utilisant des machines CNC et des technologies de découpe au laser. Les panneaux, en contreplaqué, sont découpés avec une très grande précision pour s’adapter parfaitement à la structure du van, garantissant une installation fluide et un rendu professionnel, même pour les bricoleurs amateurs. Avec pour slogan « Transform your van, embrace adventure », le fabricant britannique vend une promesse : donner à ses clients la possibilité de partir à l’aventure le temps d’un week-end ou de vivre à plein temps sur les routes. En quelques heures, un simple utilitaire peut effectivement devenir un cocon douillet, équipé d’un lit, d’un espace cuisine et de rangements optimisés.

Conçu pour tous les types de vans

Nevan annonce ses produits comme une alternative économique et personnalisable aux camping-cars traditionnels, souvent coûteux et peu flexibles. De plus, l’un de leurs atouts majeurs résiderait dans leur capacité à s’adapter aux besoins spécifiques de chaque client. Qu’il s’agisse de transformer un Ford Transit, un Renault Trafic ou un Volkswagen Transporter, la société promet d’aider chaque acheteur à créer un espace de vie qui lui ressemble. À noter qu’elle prend également en charge les modèles de vans qui ne figurent pas dans son catalogue grâce à sa capacité à proposer des solutions conçues selon les dimensions exactes de chaque véhicule et les préférences en termes d’aménagement.

Le kit Kongo : l’allié des propriétaires de Volkswagen T5/T6

Parmi les produits phares de Nevan, le Kit Kongo proposé au prix de 1 600 € se distingue par sa conception robuste et modulable, spécialement pensée pour les Volkswagen Transporter T5 et T6. Fabriqué en contreplaqué hexagonal de 18 mm, ce kit constitue une solution complète qui transforme le véhicule en un espace multifonction. Il comprend notamment un tiroir de grande capacité (jusqu’à 200 kg), un lit modulable avec surface plane et des options de cloison arrière partielle ou complète, selon les préférences d’intimité ou de rangement.

Disponible en version SWB (empattement court) et LWB (empattement long), le Kit Kongo s'adapte aux différentes variantes du Transporter : Kombi, Shuttle ou Panel Van. Plus d'infos : nevankit.com.