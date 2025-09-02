Nevan kit propose un kit de conversion modulaire pour construire son propre van aménagé

Avec ses kits de conversion innovants, l’entreprise britannique Nevan veut permettre à tout un chacun de transformer un van en camping-car personnalisé.

Marc Odilon Envoyer un courriel 2 septembre 2025
2 minutes de lecture
Un fourgon aménagé.
Aménagez votre propre fourgon avec les kits Nevan prêts à monter. Crédit photo : Nevan.kit (capture d'écran vidéo Facebook)

Dans un monde où l’aventure et la liberté séduisent de plus en plus de voyageurs, transformer son propre véhicule en espace de vie roulant est devenu bien plus qu’une tendance. Il s’agit d’un véritable mode de vie. Et au cœur de cette révolution mobile, Nevan, basée à Londres, se distingue par son ingéniosité et son sens du détail. L’entreprise propose des kits de conversion sur mesure pour vans de toutes tailles, permettant aux particuliers de transformer leur véhicule en un camping-car confortable. Avec cette solution, elle rend l’aménagement DIY accessible à tous, avec des matériaux durables et un design soigné, sans pour autant sacrifier la qualité.

Un kit de conversion haut de gamme

Nevan fabrique ses produits en utilisant des machines CNC et des technologies de découpe au laser. Les panneaux, en contreplaqué, sont découpés avec une très grande précision pour s’adapter parfaitement à la structure du van, garantissant une installation fluide et un rendu professionnel, même pour les bricoleurs amateurs. Avec pour slogan « Transform your van, embrace adventure », le fabricant britannique vend une promesse : donner à ses clients la possibilité de partir à l’aventure le temps d’un week-end ou de vivre à plein temps sur les routes. En quelques heures, un simple utilitaire peut effectivement devenir un cocon douillet, équipé d’un lit, d’un espace cuisine et de rangements optimisés.

Un kit à monter soi-même.
Nevan propose à ses clients des kits de conversion de véhicule à monter eux-mêmes. Crédit photo : Nevan.kit (capture d’écran vidéo Facebook)

Conçu pour tous les types de vans

Nevan annonce ses produits comme une alternative économique et personnalisable aux camping-cars traditionnels, souvent coûteux et peu flexibles. De plus, l’un de leurs atouts majeurs résiderait dans leur capacité à s’adapter aux besoins spécifiques de chaque client. Qu’il s’agisse de transformer un Ford Transit, un Renault Trafic ou un Volkswagen Transporter, la société promet d’aider chaque acheteur à créer un espace de vie qui lui ressemble. À noter qu’elle prend également en charge les modèles de vans qui ne figurent pas dans son catalogue grâce à sa capacité à proposer des solutions conçues selon les dimensions exactes de chaque véhicule et les préférences en termes d’aménagement.

Le kit Kongo : l’allié des propriétaires de Volkswagen T5/T6

Parmi les produits phares de Nevan, le Kit Kongo proposé au prix de 1 600 € se distingue par sa conception robuste et modulable, spécialement pensée pour les Volkswagen Transporter T5 et T6. Fabriqué en contreplaqué hexagonal de 18 mm, ce kit constitue une solution complète qui transforme le véhicule en un espace multifonction. Il comprend notamment un tiroir de grande capacité (jusqu’à 200 kg), un lit modulable avec surface plane et des options de cloison arrière partielle ou complète, selon les préférences d’intimité ou de rangement.

Le kit KONGO de Nevan pour les Volkswagen T5 et T6.
Un kit de conversion minimaliste à construire soi-même. Crédit photo : Nevan

Disponible en version SWB (empattement court) et LWB (empattement long), le Kit Kongo s’adapte aux différentes variantes du Transporter : Kombi, Shuttle ou Panel Van. Plus d’infos : nevankit.com. Allez-vous vous lancer dans la transformation de votre fourgon en cocon douillet ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Via
nevankit.com
Tags
Marc Odilon Envoyer un courriel 2 septembre 2025
2 minutes de lecture

Marc Odilon

J'ai rejoint Neozone en 2020. Avant de me lancer dans le journalisme en 2014, j'ai suivi des études universitaires en gestion d'entreprise et en commerce international. Mon baccalauréat technique en mécanique industrielle m'a permis de me familiariser avec l'univers de la tech. Installateur de panneaux solaires et électronicien autodidacte, je vous fais découvrir tous les jours les principales actualités des nouvelles technologies. Curieux de nature et grand amoureux du web, je suis un rédacteur polyvalent et ma plume n'a pas de limites. Quand je ne travaille pas, je fais du jogging !
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page