NV200 My Room, un superbe van aménagé proposé par Nissan à partir de 26 500 €

Ce sont officiellement les vacances en France et la saison des petits détours en solo, en famille ou entre amis en camping. Puisque l’heure est au camping de plus en plus minimaliste, on ne pouvait pas passer sans vous présenter le NV200 My Room qui possède peut-être tout ce dont vous rêvez en matière de camping-car. Le constructeur japonais Nissan réaffirme ainsi sa présence dans le marché des véhicules de loisirs après avoir donné vie au concept du Caravan My Room exposé au salon de l’automobile de Tokyo en 2022. Et ce nouveau mini-fourgon, on en parle ? Présentation.

Une revisite d’un modèle existant (marché américain)

Si l’année 2021 a marqué la fin du NV200 sur les marchés américains, Nissan l’a remis au goût du jour en l’équipant du Pack My Room. Ce mini-van possède donc toutes les fonctionnalités du Caravan My Room en version miniaturisée. Si son grand frère est décrit comme une chambre d’hôtel sur roue, le surnom de chambrette de luxe le conviendrait parfaitement. En effet, le constructeur a tenu à répliquer les mêmes fonctionnalités et le même confort sur 440 cm. Ils s’adressent toujours aux travailleurs nomades, car en matière de camping-car, il n’est pas tout à fait paré pour l’aventure comme son aîné d’ailleurs. Mais le public de télétravailleur a tout ce dont il a besoin, une table flottante pour travailler ou déjeuner, un lit double qui fait office de salon en configuration jour.

Rappel du concept My Room

Nissan a été clair sur ses ambitions avec le pack My Room, « c’est mon salon avec une vue que j’aime », ils s’éloignent donc du camping classique. Vous ne profiterez alors pas de cuisine ou de salle de bain dans un My ROOM, juste un salon/chambre. Cependant, vous avez un espace en similibois qui rappelle une ambiance calme et chaleureuse, mais aussi :

Un espace de rangements pour les appuie-tête

Des rangements

Une station d’alimentation en option

Une prise électrique

Une télécommande de rangement

Des rideaux occultant en option

Une prise USB

NV200, une vanette, trois possibilités

Ce mini-camping mobile est avant tout taillé pour les déplacements urbains avec une capacité de cinq places. Il propose des fonctionnalités intelligentes adaptées à cet usage comme le freinage d’urgence, l’assistance aux feux de routes, une alarme de déviation pour une conduite sécurisée et préventive. Il se transforme en véhicule de loisirs pour des escapades outdoor avec une grande capacité de rangement pour accueillir et charger/décharger vos bagages sans efforts.

Nissan propose son véhicule en deux versions, un modèle à traction avant à partir de 4 643 100 ¥ (environ 26 500 €) et la version à transmission intégrale à 4 967 600 ¥ (28 400 €). Une suspension confort plus confortable est fournie de série sur la version à traction avant. Pour fermer la boucle, ce mini-fourgon est votre salon ou chambre sur roue selon l’usage que vous désirez en faire une fois au repos. Pour des informations détaillées sur ses fonctionnalités avancées ou les possibilités de personnalisation, rendez-vous sur le site officiel de Nissan (en japonais). Vous voyez-vous déjà dans ce mini-fourgon pour travailler en mode nomade cet été ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .