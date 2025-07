Petite Vadrouille : cette mini caravane rétro n’a rien à envier aux modèles plus imposants

Vous rêvez de prendre la route sans vous encombrer d’une grande caravane ? Bonne nouvelle : la mini-caravane La Petite Vadrouille des Petites Voyageuses pourrait bien devenir votre meilleure alliée ! Vendue dès 12 790 € (hors options) et visible sur le site officiel Les Petites Voyageuses, elle allie charme vintage, praticité et simplicité. Fabriquée en France, près d’Angers, elle séduit les amoureux d’escapades nature et les amateurs de road-trips au long cours. Nous vous parlions déjà de sa grande sœur La Petite Boussole dans cet article : Les Petites Voyageuses, des mini-caravanes Teardrop vraiment pas comme les autres. Alors, prêts à prendre la route dans ce cocon roulant ?

Un intérieur cosy pour voyager en toute simplicité

Avec sa teinte vert sapin et ses lignes douces, La Petite Vadrouille nous plonge instantanément dans une ambiance rétro et chaleureuse. À l’intérieur, tout a été pensé pour optimiser l’espace. Le lit principal, d’une taille généreuse de 135 × 195 cm, se plie et se déplie facilement pour accueillir deux personnes. Petite astuce supplémentaire : une tablette en chêne permet d’installer un couchage d’appoint pour un enfant de moins de trois ans. De chaque côté, on retrouve une porte équipée d’une grande fenêtre ronde, parfaite pour admirer la vue ou simplement profiter d’une bonne ventilation grâce au toit ouvrant. Et, parce que les escapades ne se terminent jamais au coucher du soleil, la mini-caravane propose deux prises USB, deux liseuses et des spots pour prolonger vos soirées, sans oublier les trois placards de rangement bien pratiques pour les affaires.

Une kitchenette bien pensée, digne des grandes

Côté cuisine, cette mini-caravane n’a rien à envier aux modèles plus imposants. Son plan de travail en chêne accueille un évier de 30 litres et une glacière de 40 litres pour garder vos provisions au frais. Vous y trouverez également un grand tiroir de rangement, des étagères coulissantes pour la vaisselle et même une plancha à gaz, histoire de cuisiner en extérieur ! Une prise électrique et une barre LED lumineuse complètent l’ensemble pour préparer vos repas même lorsque la lumière décline. Deux lumières extérieures, positionnées de chaque côté des portes, assurent une bonne visibilité la nuit. Une vraie petite cuisine mobile, idéale pour les aventuriers gourmands !

Ce qu’il faut retenir de La Petite Vadrouille

Caractéristique Détail Poids 650 kg Dimensions (L × l × h) 3,75 m × 1,87 m × 1,85 m Isolation Laine de chanvre, thermique et écologique Matériaux Sains, respirants, sans plastique Consommation/péage Pas de surcoût, consommation réduite Permis Permis B, pas de permis remorque requis Fabrication 100 % française, près d’Angers Maniabilité Très facile à atteler et à dételer Sécurité Verrous, cadenas, roue de secours

Des options pour un confort encore plus grand

Pour ceux qui aiment partir en totale autonomie, La Petite Vadrouille propose aussi quelques options bien pratiques : une table avec deux chaises (30 €), des toilettes sèches (30 €) et même une douche solaire (20 €). De quoi profiter de chaque escapade sans renoncer à un minimum de confort. Cerise sur le gâteau : son poids plume et sa maniabilité la rendent accessible à presque tous les véhicules.

Plus besoin de changer de voiture ni de faire une croix sur les petits chemins de traverse ! Alors, séduit par La Petite Vadrouille et ses nombreuses astuces ? Prêt à partir sur les routes, direction le site Les Petites Voyageuses pour découvrir toutes ses possibilités ?