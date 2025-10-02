Pilgrim Campers propose un étonnant concept de camping-car (neuf) à partir de 15 000 €

Inspirés du style américain mais fabriqués en Russie, les camping-cars Pilgrim Campers démarrent à 15 000 € et promettent confort, prix attractif et esprit nomade.

Piligrim fabrique des cabines pour transformer un pick-up en camping car.
Transformer son pick-up double cabine en camping car est possible avec les modules Piligrim. Crédit photo : Piligrim Camper

Quand on pense camping-cars abordables et bien équipés, on imagine souvent des modèles venus d’Allemagne, de France, comme le célèbre Challenger ou même des États-Unis. Et pourtant, une surprise nous attend de l’autre côté de l’Europe : Pilgrim Campers, un constructeur russe, propose des modèles dès 15 000 € ! Leur unité la plus emblématique, le ST-400, est pensée pour s’adapter à la plupart des pickups double cabine (Ford, Toyota, Nissan, Dodge, Mitsubishi, etc.) et propose tout ce que l’on attend d’un vrai compagnon de route. En ce moment, c’est un peu la valse des camping-cars à prix minis… Révolution en cours, peut-être afin de rendre ce mode de vie nomade plus accessible ? Je vous présente le ST-400 en détail immédiatement. C’est parti.

Un design inspiré des modèles américains

Le ST-400 reprend les codes des trucks campers américains : structure en aluminium légère, mais robuste, parois en composite, isolation avec mousse haute densité et un poids maîtrisé (750 kg). Résultat : un modèle solide, pensé pour durer, tout en restant transportable sans transformer votre pickup en véhicule poussif dans les montées. Ce qui surprend, c’est le soin porté à l’aménagement intérieur malgré un prix défiant toute concurrence. On y retrouve un coin cuisine avec évier, une plaque de cuisson et un réfrigérateur. Ajoutons aussi une kitchenette modulable pour quatre personnes, un grand lit en capucine et même une salle d’eau complète. Bref, tout ce qu’il faut pour partir en vadrouille. Sincèrement, j’ai rarement vu un camping-car aussi bien équipé pour un prix si bas !

L'espace intérieur du module.
Un espace intérieur bien pensé et équipé comme il faut. Crédit photo : Piligrim Camper

Un prix bas, mais des prestations complètes

À environ 1 500 000 roubles (soit environ 15 000 €), le ST-400 joue dans une catégorie à part. Pour ce prix, on bénéficie d’un vrai logement roulant :

  • Cuisine équipée avec réchaud, évier et frigo
  • Dînette transformable en couchage supplémentaire
  • Grand lit en capucine avec espace de rangement
  • Salle d’eau intégrée (douche et WC)
  • Éclairage LED encastré et mobilier en bois/composite
  • Panneaux solaires de 300 W et batterie de 200 Ah
  • Chargeur DC-DC 30A pour recharger en roulant

Autant dire que Pilgrim Campers a soigné la copie. On imagine déjà la scène : un dîner préparé à bord, une petite musique d’ambiance, et le luxe de profiter d’un vrai lit après une journée d’exploration.

Configuration et dimensions du module.
Dimensions du module Piligrim. Crédit photo : Piligrim Camper

Pilgrim Campers : une alternative sérieuse aux modèles occidentaux ?

La vraie question est là : faut-il envisager Pilgrim Campers comme un acteur crédible face aux géants européens et américains ? Sur le papier, oui. Le ST-400 coche beaucoup de cases : légèreté, adaptabilité, équipements complets, prix imbattable. Reste évidemment le sujet de l’importation et des normes, car pour l’instant, ces véhicules sont conçus pour le marché russe. Et, au regard de la situation géopolitique du pays, il est peu probable qu’il soit disponible en France dans les mois, voire les années à venir.

Une sensation de confort dans cet intérieur de module camping car.
Malgré le petit espace intérieur, il se dégage une sensation de confort. Crédit photo : Piligrim Camper

Néanmoins, il existe ! Et, à l’heure où la tendance est à la vanlife accessible, difficile d’ignorer une telle proposition. Et vous, seriez-vous prêt à investir dans un Pilgrim ST-400 à partir de 15 000 €, disponible sur le site officiel ? Alors, que pensez-vous de ce camping-car ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

  1. On peut acheter du matériel russe en ce moment malgré l’invasion de l’Ukraine?
    L’article ne le dit pas !
    Et c’est la question que tout le monde se pose…

