PlugVan : une étonnante cabine amovible pour transformer les utilitaires en van aménagé

J’aimerais beaucoup partir sur les routes, dans un van aménagé, avec une liberté presque illimitée de m’arrêter où bon me semble ! La vanlife me fait réellement rêver, notamment quand l’heure de la retraite aura sonné ! Mais, sincèrement, l’idée d’acheter un van déjà aménagé m’est impossible. Je lorgne donc sur le fourgon de mon mari, qui pourrait, aménagé, nous offrir un bel abri pour quelques jours de vacances. Après quelques recherches, j’ai découvert, le concept PlugVan, né en Allemagne, qui séduit de plus en plus d’utilisateurs de fourgons en quête de liberté. Le principe ? Transformer un véhicule utilitaire classique en camping-car, atelier mobile ou bureau, en seulement 5 minutes, sans aucune modification du véhicule. Le tout grâce à un module amovible de 209 cm de long, compatible avec la plupart des fourgons de 3,5 tonnes. Prix moyen constaté pour le module Camper PlugVan : à partir de 10 780 €. Je vous présente ce concept ingénieux immédiatement.

Camper, travailler, livrer… ou tout ça à la fois !

PlugVan est un module qui fait partie des solutions qui bouleversent le monde du camping : pas besoin d’acheter un camping-car diesel pour l’utiliser six semaines par an. Vous pouvez aussi louer un fourgon vide et y glisser votre propre module PlugVan le temps d’une escapade. Résultat ? Moins de CO₂, plus de flexibilité, et un gros gain sur le budget. PlugVan ne se limite pas aux voyages en mode détente. En plus de la version « Camper », la marque propose une gamme modulable :

Atelier mobile, pour les artisans ou techniciens itinérants ;

Bureau mobile, pour travailler en déplacement ou télétravailler face à l’océan ;

Module logistique, pour transporter du matériel ou du fret ;

Salle de bains camping, un vrai petit bijou avec douche et WC intégrés.

Chaque module est “Plug & Play”, sur roulettes, facilement insérable et peut être arrimé par une seule personne. On l’installe, on le verrouille, et c’est parti pour l’aventure ou la tournée ! Et, cerise sur le gâteau : il dispose du PlugVan Connect, un système domotique qui permet de contrôler l’éclairage, l’alimentation électrique ou encore le chauffage via écran tactile, appli mobile ou Alexa. Autrement dit : un camping-car version smart home.

Pourquoi choisir PlugVan ? Les avantages en un coup d’œil

Installation ultra-rapide : moins de 5 minutes, sans outil

Aucune transformation du fourgon : pas besoin de le déclarer VASP

Double usage du véhicule : pro la semaine, loisir le week-end

Modules compatibles avec de nombreux modèles : VW, Mercedes, Renault, Fiat, etc.

Solution évolutive : changez de fourgon, gardez votre module

Moins cher qu’un camping-car classique

Technologie domotique PlugVan Connect intégrée ou compatible

Écologique : réutilisable, sans moteur diesel additionnel

Fabriqué en Allemagne, avec des matériaux durables

Utilisable en location : louez le véhicule, emportez votre module

C’est donc un produit qui colle parfaitement à notre époque : moins de gaspillage, plus de mobilité, zéro compromis.

Un module pour la vie, ou presque !

Ce qui fait la force de PlugVan, c’est sa capacité à s’adapter à tous les moments de vie : jeune couple baroudeur, artisan débordé ou retraité voyageur. En quelques minutes, votre véhicule change de fonction, selon vos besoins. Et, pour savoir si votre fourgon est compatible ? Il suffit d’envoyer quelques photos à l’équipe PlugVan ou de vérifier les dimensions minimales requises (au moins 167 cm de hauteur sous hayon, et 128 cm entre passages de roues).

Pour découvrir toute la gamme, visionner les vidéos de démonstration ou poser vos questions, c’est par ici : plugvan.com. Et vous, seriez-vous tenté par un camping-car mobile et modulable, sans exploser votre budget annuel ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !