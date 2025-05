Plume Habitat dévoile la Cabane botanique, une superbe tiny house moderne et minimaliste

Sur NeozOne, nous aimons vous présenter les tiny houses de certains constructeurs français ! Et, en ce printemps 2025, c’est Plume Habitat qui revient avec une petite maison nichée entre design et nature : la Cabane botanique. Elle est une tiny house de plain-pied pensée pour accueillir deux personnes le temps d’une nuit, d’un week-end ou plus si affinités. Proposée comme la petite sœur de l’Atelier du Mas, elle affiche des dimensions compactes (6 m × 2,55 m × 3,50 m) mais un confort digne d’un lodge chic. Accessible, raffinée et pensée pour s’installer dans des environnements naturels, elle mêle éco-conception, esthétisme et fonctionnalité. Embarquement immédiat à la découverte de la cabane botanique.

Un aménagement pensé pour la détente… sans mezzanine ni contorsion

Dans cette cabane pas comme les autres, on dit adieu aux échelles branlantes et bonjour à la vie de plain-pied. Le lit en 160 cm est légèrement surélevé, juste ce qu’il faut pour garder l’esprit « cocon » sans grimper. En face, une banquette moelleuse invite à la sieste, à la lecture ou au visionnage d’un bon film avec vue sur la nature. Et, que dire de la cuisine ? Fonctionnelle sans être spartiate, elle aligne fièrement plaque induction française, réfrigérateur en acier brossé, évier inox et plan de travail prolongé. Bref, de quoi préparer un petit plat en amoureux sans avoir besoin de sortir le camping-gaz.

Matériaux nobles, ambiance douce et lumière naturelle

La Cabane botanique mise sur le beau et le durable. Toit et mur arrière en zinc patiné, bardage vertical en peuplier thermo-traité, isolation en laine de coton recyclée, menuiseries aluminium haut de gamme… C’est du sérieux. À l’intérieur, le bois blanchi, les touches dorées et les grandes ouvertures créent une atmosphère douce et lumineuse, parfaite pour oublier le stress urbain. La salle de bain, elle, surprend agréablement : douche 100×80 cm, toilettes à eau (convertibles en toilettes sèches), lave-main et revêtement en feuille de pierre… On se croirait presque dans une suite de boutique-hôtel, mais avec les oiseaux comme voisins.

Ce qu’il faut retenir sur la Cabane botanique

Équipement Détail notable Atout principal Couchage Lit 160 cm surélevé Confort + accès facile Cuisine Plaque induction 🇫🇷, frigo, évier, plan de travail Compacte mais fonctionnelle Salle de bain Douche 100×80, toilettes à eau ou sèches Spacieuse pour une tiny Isolation et structure Épicéa, laine de coton, zinc, peuplier Durable et écoresponsable Ambiance intérieure Bois blanchi, terra cotta, voilages, LED Chaleureuse et lumineuse Accessibilité De plain-pied, pas de mezzanine Parfaite pour tous les âges

Une tiny house qui s’installe partout… et qui donne envie de rester

Grâce à son gabarit malin et sa conception optimisée, la Cabane botanique peut s’installer dans des lieux préservés sans perturber l’environnement. Pas besoin de terrasse surélevée ou d’extension : elle est autonome, légère, mais pas rudimentaire. Son châssis à double essieux freinés facilite le transport, et ses matériaux de qualité lui assurent longévité et résistance.

Que ce soit en bord de forêt, près d’un lac ou au fond d’un verger, elle s’adapte. Et surtout, elle donne envie de prendre son temps, de déconnecter, et pourquoi pas… de ne plus repartir. Plus d’informations sur le site de plumehabitat.fr. Et vous pourriez-vous troquer un hôtel quatre étoiles contre cette tiny house élégante et parfaitement pensée ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous partager votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .