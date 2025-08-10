Plume Habitat et Pépiite dévoilent une tiny house atypique dans le bocage normand

Quand on pense à une tiny house, on imagine souvent un cocon en bois minimaliste, un lit douillet sous mezzanine, un poêle à bois et peut-être un bain nordique fumant sur la terrasse. Mais, ici, dans cette nouvelle réalisation signée Plume Habitat et mise en location via le réseau Pépiite, les codes ont été gentiment bousculés. Imaginez une baignoire en fonte vintage en pleine nature, un papier peint fleuri façon maison de campagne et même une pergola en bois qui prolonge la maison vers l’extérieur… Bienvenue dans la tiny du bocage normand, un tout nouveau bijou à découvrir dans l’Orne. Nous aimons beaucoup les tiny houses sur NeozOne, et particulièrement celles de Plume Habitat, alors lorsque Gaëtan Ducarme, nous a annoncé la bonne nouvelle, nous n’avons pas résisté à l’idée de vous la présenter. D’ailleurs, nous vous avions déjà parlé de Plume Habitat dans cet article sur la Cabane Botanique, mais celle-ci mérite vraiment un nouveau détour. Découverte.

Un refuge tout doux, niché près d’un manoir normand

Posée au bord d’un bocage typique, cette tiny house a été installée en partenariat avec des hôtes déjà investis dans l’accueil touristique. Le lieu est bucolique à souhait, entouré d’arbres, de pelouse moelleuse, et du charme discret d’un ancien manoir en toile de fond. Une ambiance apaisante, un peu hors du temps, qui invite à la déconnexion immédiate. La tiny se situe au cœur du Calvados, en Basse-Normandie, à seulement 45 minutes de Caen et 2 h 30 de Paris. Une escapade parfaite pour un week-end ou un séjour nature en duo. Honnêtement, je pense que je pourrais craquer pour un weekend ressourçant cet automne !

Un intérieur cosy et lumineux, avec des choix assumés

À l’intérieur, tout a été pensé pour optimiser l’espace sans jamais sacrifier le style. Les rangements se fondent dans les banquettes et sous le lit, la lumière naturelle baigne la pièce, et le papier peint fleuri court jusqu’au plafond, créant un cocon végétal des plus réconfortants. Autre parti pris : un carrelage effet zellige dans la cuisine, qui apporte un petit côté artisanat marocain très chic. Et, pour les repas, un coin bar avec tabourets en bois tressé fait face à la fenêtre. Autant dire qu’on ne se lasse pas de la vue, surtout avec un bouquet de fleurs fraîches et un bon café fumant ! La tiny house dispose également d’une cuisine équipée, d’une salle de bain complète, et tout est prêt pour accueillir confortablement deux personnes.

Une baignoire sur la terrasse ? Oui, et elle est en fonte, s’il vous plaît

C’est probablement le détail le plus surprenant de cette tiny : sur la terrasse, sous une grande pergola en bois, trône une baignoire vintage en fonte. Loin du traditionnel bain nordique, cette baignoire donne un cachet fou à la terrasse et invite à des moments de pure détente en plein air, cheveux mouillés et pieds au chaud, avec vue sur les arbres. La pergola, elle aussi, est un choix audacieux : encore rare sur les tiny houses, elle permet de prolonger les usages vers l’extérieur, d’abriter un petit salon de jardin ou simplement de lire à l’ombre, bercé par le chant des oiseaux. Elle donne du relief à l’architecture, tout en préservant l’intimité.

Une tiny house pensée pour un tourisme local, lent et engagé

Avec cette nouvelle adresse, Pépiite continue de développer son réseau de séjours atypiques partout en France, en s’appuyant sur des acteurs engagés dans leur territoire. Ici, on voyage autrement : pas besoin de prendre l’avion ou de traverser le pays, il suffit de ralentir, de savourer la beauté des choses simples et de soutenir des hôtes passionnés. Plume Habitat, fidèle à sa démarche artisanale, signe encore une fois un projet élégant, audacieux et respectueux de son environnement.

La preuve que même sur quelques mètres carrés, on peut créer un lieu qui a du sens, du charme et du caractère.