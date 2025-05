Pop-slide Tonke, une tente de toit étirable pour le van aménagé Volkswagen ID. Buzz

Les vacances approchent, et si vous avez la chance de disposer d’un van Volkswagen ID. Buzz, je vous propose une solution venue des Pays-Bas pour réinventer votre roadtrip ! En effet, le concessionnaire de véhicules de loisirs basé à Terheijden, Tonke, a inventé un toit coulissant qui transforme le van électrique ID. Buzz en mini-loft mobile, version hollandaise. Il faudra néanmoins mettre le prix, si vous souhaitez installer une chambre qui sort du toit ! Oui, c’est bien de cela dont il s’agit, et vous allez découvrir que c’est absolument génial, même si le prix freinera de nombreux intéressés, puisqu’il faudra débourser au moins 8 470 € (hors installation) pour ce toit pop-up décalé. En attendant, c’est parti pour la découverte.

Vue de l’extérieur

De l’extérieur, ce Volkswagen ID. Buzz équipé du nouveau toit Tonke n’a l’air de rien. Bon, si, un peu quand même : son look néo-rétro attire l’œil des nostalgiques de la route des vacances. Mais, à première vue, on ne s’attend pas à ce qu’il cache une extension latérale rétractable de 80 cm, façon tente de toit de luxe. Une fois fermé, le toit s’élève à 2,06 mètres, soit 10 bons centimètres de plus que le modèle standard. Un poil plus haut donc, mais rien qui empêche de se glisser sur un emplacement de camping un peu serré ou de passer sous une barrière forestière (en croisant les doigts).

Une fois dedans… surprise à l’étage !

À l’intérieur, l’effet “wow” est garanti. Grâce à un ingénieux système d’ouverture manuelle assistée par vérins, on libère un lit de 135 × 210 cm, suspendu en mezzanine, avec une avancée latérale qui donne l’illusion d’un petit balcon couvert (sans le café du matin, mais presque). L’accès se fait depuis l’intérieur du van, avec une échelle escamotable ou, pour les plus jeunes, une montée acrobatique façon cabane perchée. Le vrai luxe ? On tient debout sans plier le dos, même sous le lit déployé. Et, le petit plus malin : des rampes de sécurité amovibles pour éviter que les enfants ne tombent du lit en pleine nuit sur un freinage intempestif.

Ce qu’il faut retenir en un coup d’œil

Élément Détail ou option proposée Prix indicatif (€ TTC) Toit pop-up coulissant Tonke Installation manuelle + lit latéral 8 470 € Installation complète Par un professionnel Tonke + 3 025 € Couleur assortie à la carrosserie Pour les amateurs de finitions parfaites + 1 271 € Panneau solaire 200 W Autonomie énergétique renforcée + 1 936 € (installation incluse) Pack complet van aménagé « Explorer » Cuisine intérieure/extérieur, meuble sur mesure 18 150 € Van ID. Buzz de base Selon finition et couleur À partir de 62 040 €

Un toit qui en fait plus que certains appartements

Oui, c’est un budget. Mais, ce toit Tonke n’est pas qu’un gadget pour frimer au bord du lac. Il double la surface de couchage, permet à quatre adultes de dormir confortablement, et conserve l’espace de vie au rez-de-chaussée. Il s’inspire clairement des tentes de toit haut de gamme, avec un montage rapide, un plancher coulissant solide, un éclairage LED intégré et des ports USB, comme à l’hôtel (ou presque). Ce système pop-and-slide rend le van encore plus polyvalent, sans sacrifier le design ou l’aérodynamisme.

Et, bonne nouvelle : le tout reste démontable, pour ceux qui voudraient passer de l’aventure à la conduite urbaine sans se transformer en camping-car XXL. Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel : tonke.eu. Et vous, seriez-vous prêt à dormir au grand air… sur le toit de votre ID. Buzz équipé du Tonke pop-slide à 8 470 € ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .